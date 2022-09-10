Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı







Yargı Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?







Yargı Final Sezonunda Ne Oldu?

Kanal D ekranlarının sevilerek izlenilen dizileri arasında yer alan Yargı'nın ikinci sezon fragmanı ekranlara geldi. Jüri finali ekrana damgasını vurdu. Ilgaz'ın esrarengiz ölümüyle ilgili halkın kafasında pek çok soru işareti kalır. Yargı dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandıktan sonra ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. İşte Yargı’nın yeni sezonuna dair bilgiler ve 2. sezon fragmanı...Yargı dizisinin yapımcısı Ay Yapım, yeni sezon tanıtım sahneleri için 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü sete gelmeye hazırlandıklarını söyledi. Yargılama 18 Eylül 2022'de 2. Sezon ile başlayacak.Yargı dizisinde geçen altı aylık bir zaman sıçramasının yaşandığı bölümde, Ceylin'in elinde kanlı bir bıçakla eve gelmesiyle Eren, Ceylin'in kapısını öfkeyle çalar. Eren, Ceylin'i yakaladığını, kelepçelediğini, arabaya bindirdiğini ve karakola götürdüğünü söylüyor. Bu sırada seyirciler Ceylin'in ne yaptığını anlayamadı.