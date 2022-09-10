MEDYA
10 Eylül 2022 - 20:55

Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı

Yargı filmi geçtiğimiz sezona damga vuran yapımlardan biri. Yargı’nın son bölümü ise Ceylin Ilgaz'ı öldürüp öldürmediği sorusunu gündeme getiriyor. Yargı yeni sezonla birlikte tüm soruların cevabını bulacak. Peki yargı ne zaman başlıyor? İşte Yargı dizisi 2. sezon fragmanı...

MEDYA
10 Eylül 2022 - 20:55
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Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı


Kanal D ekranlarının sevilerek izlenilen dizileri arasında yer alan Yargı'nın ikinci sezon fragmanı ekranlara geldi. Jüri finali ekrana damgasını vurdu. Ilgaz'ın esrarengiz ölümüyle ilgili halkın kafasında pek çok soru işareti kalır. Yargı dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandıktan sonra ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. İşte Yargı’nın yeni sezonuna dair bilgiler ve 2. sezon fragmanı...

yargı

Yargı Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?



Yargı dizisinin yapımcısı Ay Yapım, yeni sezon tanıtım sahneleri için 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü sete gelmeye hazırlandıklarını söyledi. Yargılama 18 Eylül 2022'de 2. Sezon ile başlayacak.

Yargı Final Sezonunda Ne Oldu? 

Yargı dizisinde geçen altı aylık bir zaman sıçramasının yaşandığı bölümde, Ceylin'in elinde kanlı bir bıçakla eve gelmesiyle Eren, Ceylin'in kapısını öfkeyle çalar. Eren, Ceylin'i yakaladığını, kelepçelediğini, arabaya bindirdiğini ve karakola götürdüğünü söylüyor. Bu sırada seyirciler Ceylin'in ne yaptığını anlayamadı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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