Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nden Ümit Can Uygun kararı!













Mahkemeden iddianameye red cevabı!

Cumhuriyet Savcısı, iddianamenin iadesi kararına itiraz dilekçesi sundu

Yargıtay 10. Ceza Dairesi kararı bozdu

Ümitcan Uygun ile kız arkadaşı Fadime Büşra Güngör, uyuşturucu madde kullandıkları anın görüntülerini video olarak kaydetmiş ve videoyu da sosyal medya hesabı (TikTok) üzerinden yayınlamışlardı. Bu paylaşım üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021 yılı içerisinde Fadime Büşra Güngör ve Ümit Can Uygun isimli şahıslarla ilgili "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçlamasıyla bir iddianame hazırlamış ve Güngör ile Uygun'un toplumu uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmaları konusunda özendirme hareketi yaptıkları belirtilmişti. Ümitcan Uygun ve Fadime Büşra Güngör'ün 10 yıla kadar hapis cezaları istenen iddianamenin kabullü sonrası şahıslar hakkında Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştı.Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye red cevabı vermişti. Red cevabına gerekçe olarak ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ile ilgili özendirme işlemlerinin yayın yolu ile yapılmasının, söz konusu suçun ise hareket unsuru olarak düzenlendi belirtilmişti. Bunlara ek olarak dosya da şüpheli olarak yer alan Ümit Uygun'un bahse konu olan uyuşturucu maddeyi o sırada kullandıklarına ilişkin videonun Tiktok hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanmasının iddia edildiğine dikkat çekildi ve şüpheli Uygun'un cep telefonunun inceleme altına alınarak bir rapor düzenlenmesine rağmen, telefonda yer alan Tiktok ya da başka hesaplarda adı konuya dahil edilen videonun paylaşıldığına dair incelemenin yapılmadığının tespitinin ortaya çıktığı aktarıldı. Yeterli derecede araştırma yapılmadığına hükmeden mahkeme, söz konusu iddianamenin iadesine karar verdi.Mahkemenin verdiği karar sonrasında Cumhuriyet Savcılık makamı iddianamenin iadesi ile ilgili verilen karara itiraz dilekçesi hazırladı. Yapılan itirazın ardından ise dosya Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelemeye alındı. heyet, kanun yararına bozma istemi kapsamında alınan iddianamenin iadesiyle ilgili kararının yerinde olduğunu gerekçe gösteri ve itirazın reddine kesin olarak hükmetti. İlk derece kararı bozulması sonrası Adalet Bakanlığı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararının kanun yararı kapsamında bozulması istemi doğrultusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı bir dilekçe gönderdi. Gönderilen dilekçede, dosyaya konu olan videoda yaşananlar özetlendi ve videonun sosyal medya hesaplarından yayınlanarak kamuoyuna gösterilmesi, savcılık makamı tarafından kamu davasına konu edilmesi durumunun yeterli delil niteliğinde olduğuna yer verildi. Dilekçe, hazırlandıktan hemen sonra Yargıtay 10. Ceza Dairesine gönderdi.Dosyanın kabulünü gerçekleştiren Yargıtay 10. Ceza Dairesi, incelemeyi tamamladı ve gerekçeli kararını açıkladı. Yargıtay heyeti, kanun yararına bozma istemiyle ilgili talebi yerinde gördü ve Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu kararının bozulmasına hüküm verdi. Yargıtay tarafından açıklanan gerekçeli kararda ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adı geçen şüpheli şahısların haklarına üzerlerine atılı olarak gerçekleştirilen eylemin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" şeklinde değerlendirmesinin mahkemece bağlayıcı olmadığına ve suça ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu hukuki nitelendirmelerinde iddianamenin iadesiyle bağdaştırılmayacağı belirtildi.