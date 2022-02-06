Yargıtay, çalışanların 'haftalık izin' hakkına emsal niteliğinde hüküm verdi!













İşten, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretini alamadan çıkarılan bir kişi, haklarını alabilmek için İş Mahkemesinin yolunu tuttu. Davalı iş yeri sahibi davanın reddini isterken mahkeme, davanın kabulüne karar verdi.Mahkeme kararı işyeri tarafından temyize gönderildi ve dava dosyası Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne ulaştı. Yargıtay, dava dosyası incelemesini tamamladıktan sonra dosyada yer alan hafta tatili izinlerinin toplu bir şekilde kullandırıldığını dikkate aldı.Hükme esas olarak alınan alınan bilirkişi raporunda ise iş yerlerinde hafta tatilinin toplu olarak kullandırılma gibi bir hüküm bulunmadığı, ve dosyada yer alan belgelerdeki izinlerin bir kısmının ise 1 günden fazla olduğu hatırlatıldı.Yüksek mahkeme işçinin hafta tatili olan günde çalışma karşılığı olmadan bir günlük ücrete hak kazanacağının yasada hüküm altına alındığını ve hafta tatili izinlerinin de kesintisiz olarak en 24 saat olduğunu kaydetti. Bununla ilgili haftalık izin verilmesi halinde haftalık izinlerin bölünerek kullandırılamayacağına ve işçinin toplu olarak izin kullandığı dönemlerde çalışma karşılığı olarak kendisine 1 yevmiye tutarındaki ücretin de davacıya ödenmesi dikkate alınarak davacıya sadece 0.5 yevmiyesi kadar ödeme yapmasına karar verdi.