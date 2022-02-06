GÜNDEM
06 Şubat 2022 - 00:46
Güncelleme: 06 Şubat 2022 - 00:46

Yargıtay, çalışanların 'haftalık izin' hakkına emsal niteliğinde hüküm verdi!

Yargıtay, özel sektörde çalışan milyonlarca çalışanı yakında ilgilendiren bir karara imza attı. Hafta tatili ile ilgili izinlerin toplu olarak kullandırılamayacağına hükmeden yüksek mahkeme bunun kullandırılması durumunda ise ayrıca 0.5 yevmiye daha ücret ödenmesi gerekliliğine dikkat çekti.

GÜNDEM
06 Şubat 2022 - 00:46
Güncelleme: 06 Şubat 2022 - 00:46
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yargıtay, çalışanların 'haftalık izin' hakkına emsal niteliğinde hüküm verdi!
İşten, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretini alamadan çıkarılan bir kişi, haklarını alabilmek için İş Mahkemesinin yolunu tuttu. Davalı iş yeri sahibi davanın reddini isterken mahkeme, davanın kabulüne karar verdi.




Mahkeme kararı işyeri tarafından temyize gönderildi ve dava dosyası Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne ulaştı. Yargıtay, dava dosyası incelemesini tamamladıktan sonra dosyada yer alan hafta tatili izinlerinin toplu bir şekilde kullandırıldığını dikkate aldı.




Hükme esas olarak alınan alınan bilirkişi raporunda ise iş yerlerinde hafta tatilinin toplu olarak kullandırılma gibi bir hüküm bulunmadığı, ve dosyada yer alan belgelerdeki izinlerin bir kısmının ise 1 günden fazla olduğu hatırlatıldı. 

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR!

Yüksek mahkeme işçinin hafta tatili olan günde çalışma karşılığı olmadan bir günlük ücrete hak kazanacağının yasada hüküm altına alındığını ve hafta tatili izinlerinin de kesintisiz olarak en 24 saat olduğunu kaydetti. Bununla ilgili haftalık izin verilmesi halinde haftalık izinlerin bölünerek kullandırılamayacağına ve işçinin toplu olarak izin kullandığı dönemlerde çalışma karşılığı olarak kendisine 1 yevmiye tutarındaki ücretin de davacıya ödenmesi dikkate alınarak davacıya sadece 0.5 yevmiyesi kadar ödeme yapmasına karar verdi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı!
Meteoroloji'den 5 Şubat hava durumu açıklamasında yoğun kar uyarısı!
Meteoroloji'den 5 Şubat hava durumu açıklamasında yoğun kar uyarısı!
Son Haberler
Fas'ta 4 gündür düştüğü kuyuda mahsur kalan çocuk kurtarıldı!
Fas'ta 4 gündür düştüğü kuyuda mahsur kalan çocuk kurtarıldı!
Korkunç olay! Şanlıurfa'da bir otomobil uzun namlulu silahla tarandı
Korkunç olay! Şanlıurfa'da bir otomobil uzun namlulu silahla tarandı
Diyarbakır-İstanbul seferli uçakta şüpheli durum
Diyarbakır-İstanbul seferli uçakta şüpheli durum
Kadıköy'de korkutan çökme
Kadıköy'de korkutan çökme
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa protestosu
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa protestosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri...
Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak hünerleri göz doldurdu!
Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak hünerleri göz doldurdu!
Meteoroloji'den 5 Şubat hava durumu açıklamasında yoğun kar uyarısı!
Meteoroloji'den 5 Şubat hava durumu açıklamasında yoğun kar uyarısı!...
CHP'li Gürsel Tekin ile spiker Mehtap Özkan'ın en mutlu günü!
CHP'li Gürsel Tekin ile spiker Mehtap Özkan'ın en mutlu günü!
Milli sporcu Deniz Kayadelen, 3 derece buz suda dünya şampiyonluğu getirdi
Milli sporcu Deniz Kayadelen, 3 derece buz suda dünya şampiyonluğu...