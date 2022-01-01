GÜNDEM
01 Ocak 2022 - 12:54
Güncelleme: 01 Ocak 2022 - 13:59

Yargıtay'dan 'alkol' kararı: Eve sarhoş gelmek boşanma nedeni sayıldı!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne giden bir boşanma davasında kocanın kumar bağımlısı olması ve aynı zamanda da eve sürekli alkollü gelmesi boşanma nedeni olarak sayıldı.

GÜNDEM
01 Ocak 2022 - 12:54
Güncelleme: 01 Ocak 2022 - 13:59
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Yargıtay'dan 'alkol' kararı: Eve sarhoş gelmek boşanma nedeni sayıldı!
Bölge Adli Mahkemesi tarafından kabul edilen bir boşanma davası, tazminat onayı nedeniyle temyize gönderildi ve boşanma davası Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne ulaştı. Temyiz talebini değerlendiren yüksek mahkeme, boşanma davası için emsal niteliği oluşturacak bir karara imza attı. 







Yargıtay tarafından verilen kararda kumar bağımlısı olan ve evine sürekli alkol almış olarak gelen kocanın kusurlu olduğunu ve eşine de bu kusurlarından dolayı da manevi tazminat bedeli ödeyeceği belirtildi.


Karar gerekçesini açıklayan yüksek mahkeme, bölge adliye mahkemesi tarafından kabul edilen ve davalı erkeğin sürekli alkol alarak eve sarhoş geldiği, evde taşkınlık çıkardığı ve aynı zamanda da kumar oynadığı bir boşanma sebebi olarak sayıldığı aktarılırken kusurlu davranış olarak görülen bu eylemler sonucunda ise kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde davranan davalı kocanın eşine uygun miktarda manevi tazminat bedeli ödemesine hükmedildiğini bildirdi.
 
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