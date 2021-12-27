SPOR
27 Aralık 2021 - 17:09

Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı! Beraati onandı..

SPOR
27 Aralık 2021 - 17:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı! Beraati onandı..
Futbolda şike yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 36 sanıklı davada, dosyaları ayrılan Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Haklarında beraat kararı verilen 4 kişi hakkında Trabzon Kulübü Derneği tarafından Yargıtay'a gönderilen temyiz istemi karara bağlandı.







Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından verilen karar da ise Aziz Yıldırım ile birlikte Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi için verilmiş olan beraat kararı onandığı belirtildi. Kararda iletişimlerde tespit kararları sonrasında elde edilen ses kayıtlarının Aziz Yıldırım'ın kabul ettiğinin tespit edildiği fakat Yıldırım'ın bu davranışının hukuka uygun olarak tespit edilmediği belirtilirken iletişimde tespite ilişkin kararın suçun sübutunda delil olarak değerlendirilmeye alınamayacağı kaydedildi.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor rekora imza atmak için sahaya çıkacak
Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor rekora imza atmak için sahaya çıkacak
Fenerbahçe zorlu Fatih Karagümrük deplasmanını geçemedi!
Fenerbahçe zorlu Fatih Karagümrük deplasmanını geçemedi!
Son Haberler
Melis Sezen 2 milyonluk reklam anşlamasına imza attı!
Melis Sezen 2 milyonluk reklam anşlamasına imza attı!
SOHAYKO derneğinden Asiye'nin ailesine ihmal davası!
SOHAYKO derneğinden Asiye'nin ailesine ihmal davası!
Twitter'da retweet yaparken dikkat! Yargıtay suç olarak saydı..
Twitter'da retweet yaparken dikkat! Yargıtay suç olarak saydı..
Bursa'da, Suriye uyruklu bir kişi eşini katlederek evi ateşe verdi!
Bursa'da, Suriye uyruklu bir kişi eşini katlederek evi ateşe verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisini uyardı: Hazırlıksız Meclis'e gelmeyin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisini uyardı: Hazırlıksız Meclis'e gelmeyin!
Asiye ve ailesi için Demet Akalın'dan 1 yıllık kira yardımı!
Asiye ve ailesi için Demet Akalın'dan 1 yıllık kira yardımı!
Cinsellik müzesinde pozlar veren Merve Taşkın'a 5 ay hapis şoku!
Cinsellik müzesinde pozlar veren Merve Taşkın'a 5 ay hapis şoku!
Bursa'da yarısını köpeklerin yediği ceset bulundu!
Bursa'da yarısını köpeklerin yediği ceset bulundu!
Esenyurt'ta vahşet! İnternetten tanıştığı adam sonu oldu..
Esenyurt'ta vahşet! İnternetten tanıştığı adam sonu oldu..
Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor rekora imza atmak için sahaya çıkacak
Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor rekora imza atmak için sahaya...