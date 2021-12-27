Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı! Beraati onandı..













Futbolda şike yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 36 sanıklı davada, dosyaları ayrılan Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Haklarında beraat kararı verilen 4 kişi hakkında Trabzon Kulübü Derneği tarafından Yargıtay'a gönderilen temyiz istemi karara bağlandı.Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından verilen karar da ise Aziz Yıldırım ile birlikte Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi için verilmiş olan beraat kararı onandığı belirtildi. Kararda iletişimlerde tespit kararları sonrasında elde edilen ses kayıtlarının Aziz Yıldırım'ın kabul ettiğinin tespit edildiği fakat Yıldırım'ın bu davranışının hukuka uygun olarak tespit edilmediği belirtilirken iletişimde tespite ilişkin kararın suçun sübutunda delil olarak değerlendirilmeye alınamayacağı kaydedildi.