Yargıtay'dan baldıza yapılan evlilik teklifine emsal karar!













Torununa bakmak için kızının yanına giden bir kadın eşinden bir ihtarname aldı ve ihtarnamede evi terk ettiği ibaresini gördü. Bunun üzerine 4. Aile Mahkemesi'ne başvuran kadın, eşinin kendisine sürekli hakaret içerikli mektuplar yazdığını ve aynı zamanda kız kardeşine de evlilik teklifi ettiğini belirtti.Kocasına dava açan kadın, 2009 yılından beri eşiyle sorunlar yaşadığını ve torununa bakmak içinde şehir dışına çıkmak zorunda kaldığını belirttiği dava dilekçesinde, eşinin se eve tadilat yaptırmak bahanesini öne sürerek başka şehre gittiğini, daha sonra kendisini arayıp sormayarak hiçbir ihtiyacını karşılamadığını aynı zamanda da kız kardeşine evlenme teklif ettiğini ekledi.Davalı taraf ise eşinin eşinin hem kendisine hem de kendisine karşı ilgisiz olduğunu, son olarak torun bakma bahanesiyle evi terk ettiğini belirterek kendisini savundu. 4. Aile Mahkemesi, erkek tarafın baldızına evlilik teklifi etmesine rağmen davanın reddine hükmederken davacı kadın kararı temyize gönderdi ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne ulaştı. Yargıtay, 4. Aile Mahkemesi'nin kararını bozması sonrası Aile Mahkemesi, ilk kararında direndi ve bu kez de devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.Yargıtay, emsal değeri taşıyan bir karara imza attı ve erkek tarafın kusurlu olduğuna, boşanmaya neden olan olaylarda erkeğin karısının kız kardeşine evlilik teklif ettiği hususlarında yerel mahkeme ve Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmadığına hükmetti. Baldızına evlilik teklif etmek suretiyle zaten kusurlu olarak nitelendirilen erkeğin, bu haklı neden ile eve tekrar dönmeyen eşine terk ihtarında bulunduğu ve gerçekleştirdiği diğer kusurlu davranışlar sonrasında ise taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsmış geçimsizlik oluştuğu, davacının da dava açmakta haklı olduğuna karar veren Yargıtay, bu şartlar altında eşlerin birlikte yaşamak için zorlamanın kanunen mümkünatı olmadığına ve mahkemenin verdiği hükmün bozulmasına karar verdi.