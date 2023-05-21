GÜNDEM
21 Mayıs 2023 - 14:43

Yargıtay'dan Cumartesi günü iş devamsızlığı yapanlara kötü haber!

Yargıtay, milyonlarca özel sektörde çalışan vatandaşı derinden etkileyen bir karar verdi. Cumartesi çalışma günleri için ise belirtilen gün devamsızlık, diğer şartların sağlanması halinde geçerli bir işten çıkarma sebebi olduğu hükmü verildi.

GÜNDEM
21 Mayıs 2023 - 14:43
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Yargıtay'dan Cumartesi günü iş devamsızlığı yapanlara kötü haber!


Cumartesi günü işe gelmeyen çalışanlarla ilgili Yargıtay'dan bir karar geldi.

Bir işyerinde silinir operatörü olarak çalışan bir işçi, işinden ihraç edildi ve İş Mahkemesi'ne başvurdu. Sebepsiz devamsızlık yapan, işyerinde fazla mesai yapan ve resmi tatil, hafta sonu ve hafta tatillerinde çalışan ve kanuni ücretini ödemeyen çalışanlar kıdem tazminatına tabi olmakla birlikte davacı işçi tazminat bildirimi, ücret borcu, fazla mesai, haftalık tatil ödemeleri, ulusal bayramlarda borçlu olunan borçların davalıdan tahsil edilmesini istedi.



Öte yandan davalının şirketi, davacının iş sözleşmesinin sadece devamsızlık nedeniyle feshedildiğini savunurken, mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verdi.

"KARAR YARGITAY'A TAŞINDI"

Davalı şirket, kararı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay, emsal değeri taşıyan bir karara imza attı. Kararda, işçinin her halükarda devamsızlığının işverene iş sözleşmesini fesih hakkı vermediği yinelendi. Devamsızlığın haklı olması halinde, işverenin onları derhal ve haklı nedenle işten çıkarma hakkının bulunmadığına işaret edilir. İşçinin hastalığının yanı sıra aile fertlerinden birisinin veya yakınlarının ölümü ya da hastalığı, işçinin tanıklığı ve bilirkişiliği gibi haller devamsızlık gerekçesi olarak sıralanmıştır. Özel sağlık kuruluşlarından alınan raporların da iddianın ispatı anında yanlışlığı ispatlanmadığı sürece değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

“İşveren, ancak izin süresinin birbirini takip eden iki iş günü veya ayın resmi tatilinden sonraki iki iş günü veya ayın birinci günü hariç ayda üç iş günü olması halinde fesih hakkına sahiptir. İş sözleşmesi resmi tatillerde çalışmayı öngörüyorsa, bu günlerde çalışmamak işverene ayrıca fesih hakkı verir. Cumartesi işyerinde bir iş günü ise, belirtilen gündeki devamsızlık da diğer koşullar mevcutsa işten çıkarılma için geçerli bir sebep olabilir. İş sözleşmesi durumunun askıya alınması halinde, işçinin çalışması gerekli olan günlerde işe başlamaması da devamsız sayılır. Mahkemenin kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."

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