Yargıtay'dan emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik için tazminat kararı! Bundan böyle...













Dört yıldır çalıştığı şirketten çıkarılan işçi, davayı iş mahkemesine taşıdı. Davacı işçi çalıştığı işyerinde mağaza müdürü olduğunu, fazla mesai ücretinin kendisine ödenmediğini ve haksız yere işten çıkarıldığını iddia ederek kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti talep etmektedir. Davalı şirket iddiaları yalanladı. Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verirken, davalı şirketin avukatları karara itiraz etti.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emeklilik, askerlik ve evlilik gibi durumlarda işverenlerin işçilerden tazminatı talep edemeyeceğini belirtmektedir. Kararda şu ifadelere yer verildi:"İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim süresi tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24 ve 25. maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 4857 sayılı Kanun'un 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar süresi tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."