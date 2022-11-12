Yargıtay'dan taksicilere mesai hakkı: Haftalık 45 saati aşan mesai ücreti alacak!







YARGITAY'DAN EMSAL MESAİ ÜCRETİ KARARI











Yıllarca 15:00 ile 03:00 saatleri arasında ticari taksi şoförlüğü yapan genç adam, taksi ehliyeti sahibine iş mahkemesinde sözleşmesini feshetmek zorunda kaldığı gerekçesiyle dava açtı. Davacı taksici genç, plaka sahibinden ödenmeyen kıdem ve işten çıkarma, fazla mesai ve izin alacaklarının davalıdan tahsilatının belirlenmesini istedi. Davalı taksi işletmecisi ise davacı ile arasındaki ilişkinin bir iş ilişkisi değil, bir gelir emekliliği ilişkisi olduğunu ve bu nedenle görevsizlik tespiti yapılması gerektiğini savundu. Davacının işçi olduğunu kabul etmemiş, ancak davacının istifa etmesi için dilekçe verdiklerini belirterek davanın reddini talep etti.İş Mahkemesi ise davaya ilişkin verdiği kararda ticari taksi şoförü olarak çalışan bir işçinin yevmiyesinden belli bir miktarın mal sahibine verilmesinin, geri kalanının ise yevmiyenin işçiye bırakılmasının bir iş uygulaması olduğu hatırlatıldı. Bu tür ücret ödeme sisteminde, sahibi ne kadar çalışırsa çalışsın, sahibine ödenen tutarın aynı kaldığı ve ticari taksi sahibinin, sürücünün her gün aldığı ücret artı fazla mesai ücretini ödediği vurguladı. Sürücüye ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ödeneceğinin belirtildiği kararda fazla mesai talebinin reddi nedeniyle davanın kısmen ele alınmasına hükmedildi. Her iki tarafın avukatları karara itiraz edince Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi devreye girdi. Yargıtay'ın mahkeme kararının bozulduğuna ilişkin verdiği kararında; davacının davalıya ait takside şoför olarak çalıştığını ve fazla mesai saati yaptığını iddia ettiğini ve iddiasını da ispatlamak amacı ile tanık delillerine dayanarak davacının fazla mesai yaptığını ispatladığı belirtilerek, "Bu nedenle yevmiye, tüm çalışma saatleri için normal ücreti içerir.Fazla mesai ücreti, ikramiye kısmı ve uygun gönüllü kesintiler hesaplanarak hesaplanmalıdır, ancak asılsız başvurunun reddedilme nedeni yanlıştır ve Bu nedenle yevmiye, tüm çalışma saatleri için normal ücreti içerir. Fazla mesai ücreti, ikramiye kısmı ve uygun gönüllü kesintiler hesaplanarak hesaplanmalıdır, ancak asılsız başvurunun reddedilme nedeni yanlıştır ve bozmayı gerektirmiştir." ifadelerine yer verdi.