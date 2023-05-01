Yargıtay'dan yol ve yemek ücreti alacaklarına emsal karar!







"TÜM SOSYAL HAK VE ÖDEMELERDEN YÜKLENİCİ SORUMLUDUR"

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR







Bir elektrik şirketi çalışanı, işten çıkarıldıktan sonra iş mahkemesine başvurdu. Davacının çalışan; dava ettiği şirketin 200 TL yol yardımı ve 300 TL gıda yardımı yapıldığının söylendiğini ancak böyle bir ödemenin yapılmadığını ileri sürdü. İsteklilere işçilere nakdi geçim ödeneği teklif edildiğinin, taşeronlara hizmet vermeleri karşılığında ücret ödendiğinin, yol ve geçim giderleri adına kendisine ödeme yapılmadığının belirtildiğini savunarak, yemek verilmesini istedi.Davalı avukatı, ulaşım ve yemek masraflarının kanuna veya sözleşmeye dayanmadığını, davacının müteahhit için çalıştığını, tüm sosyal hak ve ödemelerden müteahhidin sorumlu olduğunu savundu. Avukatın savunmasında davanın reddi talep edilirken davacının yol ve geçim masraflarını almaya hakkı vardı. önceki yol ve geçim giderleri de dikkate alınarak raporda hesaplanan miktarda davanın kısmen reddine karar verilmiştir.Davalı temyize gitmeye kararı verirken davalının avukatı, yemek, şartname ve sözleşmede yer alan yol giderlerinin, değerlendirme raporunda yer almayan tatil ve izinlerin ödenmesine ilişkin yasal dayanağın bulunmadığını ileri sürerek karar, zamanaşımı def'nin de dikkate alınmaması, davacının iddialarından sorumlu olmadığı ve apaçık belirlenen nedenlerle İş Mahkemesinin feshine ve görevden alınmasına karar verilmesi yönünde talep sundu. Bölge Yargıtay, itirazları redderken davalı da verilen karara itiraz etti ve dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine ulaştı. Yargıtay tarafından incelenen dosyada şu karar varıldı: “Yol harcının hesaplanmasında dava konusu yemek ücreti olup, ayda 30 günden fazla (tatil günleri, raporlama günleri, hafta sonları hariç) çalışma hesabına göre hüküm verilmesi de yanlıştır. Kararın hatalı olması bozmayı gerektirmiştir. Bu kapsamda BAM kararı ile igili sonucun ortadan kaldırılması oy birliği ile kabul edilmiştir."