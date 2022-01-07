Yargıtay, emsal kararlar için yapay zeka dönemini devreye sokuyor!













Avrupa Konseyi ile birlikte yürütülen çalışma kapsamımda Yargıtayın kurumsal alanda kapasitesinin daha da güçlendirilmesi adına bir proje başlatıldı ve bu kapsamda ise yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirildi. Yeni geliştirilen sistemle birlikte güncel ve daha önceden alınan tüm emsal kararlara kolaylıkla ulaşabilmek ve bunun rahatlıkla yaygınlaştırılması hedefleniyor.2015 yılından beri hem şeffaflık hem de hesap verebilirlik ilkesini hayata geçiren Yargıtay, bu sistemiyle alınan tüm kararları kamunun erişimine açmış oldu. Bu süreç içerisinde ise ilanı yapılan 6 milyondan fazla karar, yol gösterici olarak kamuoyunda yer aldı. Bazı değeri yüksek kararlarda zorlukların yaşanmasının önüne geçmeyi hedef haline getiren Yargıtay, yapay zeka tabanlı sistemi hayata geçirerek kullanıcıların bireysel özelliklerine göre kararların en güncel hallerine önem sırasına göre kolaylıkla ulaşmasını planlıyor.İhale sürecinin tamamlanması sonrasında yapay zeka sistemin devreye gireceği ve daha sonrasında araması yapılan konulardaki emsal kararlarda ve yasa değişiklikleri sonrası çıkan kararlarda kullanıcıya kolaylıkla ulaşılacak . Sistemde ayrıca 200 veya 300 sayfalık dava dosyalarının da özet olarak hazırlanabilmesi de savcılık ve müzakere süreçlerini hızlandıracağı belirtiliyor.Yargıtay, yapay zeka sistemini 2023'te devreye sokmayı planlıyor.