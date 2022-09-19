GÜNDEM
19 Eylül 2022 - 11:08

Yargıtay, eski sevgilinin fotoğrafını silmeyene 4 yıl hapis cezasının önünü açtı!

Yargıtay, eski sevgilisinin fotoğraflarını talep edilmesine rağmen sosyal medyadan kaldırmayan bir adamı suçlu buldu ve 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilmesinin önünü açtı.

GÜNDEM
19 Eylül 2022 - 11:08
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Yargıtay, eski sevgilinin fotoğrafını silmeyene 4 yıl hapis cezasının önünü açtı!


İstanbul'da yaşayan bir kadın ayrıldığı sevgilisinin sosyal medya hesabındaki fotoğraflarını silmediği için mahkemede dava açtı. Konu Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme ise, verilerin hukuksuz yayılması suçu işlendiğini ve davalının 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması gerektiği kararını verdi.

İstanbul'da bir çift, sosyal medya hesaplarında birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaştı. Çift bir süre sonra ayrıldı. Fakat adam, kız arkadaşının fotoğrafını Facebook hesabından silmedi. Kadın, eski sevgilisine fotoğrafları kaldırması yönünde talepte bulundu ama dama bu talebe rağmen fotoğrafları kaldırmadı. Bunun üzerine kadın eski sevgilisinden şikayetçi oldu ve dava açıldı.



eski sevgilinin fotoğrafını silmeyene 4 yıl hapis

4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir!

Mahkeme, şahsın davacının rızası olmadan fotoğraf yükleyip yüklemediğini belirleyemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi. Temyizin ardından dava Yargıtay'a gitti. Yüksek Mahkeme, fotoğrafların silinmemesinin özel hayatın gizliliğini ihlal etmediğine, ancak "verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçunun işlendiğine karar verdi. Kararda, "Sanık bu suçtan yargılanmalıdır ve cezası iki yıldan dört yıla kadar hapistir" denildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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