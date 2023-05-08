Yargıtay hüküm verdi: 45 saat çalışma süresi dolmasa da fazla mesai ödenecek!













İşten çıkarılan işçilerin fazla mesai ücreti ile ilgili olarak yerel işçi bürosunun kapısını çaldı. İş müfettişi, işyerindeki fazla mesai uygulamaları hakkında bir rapor hazırladı. Rapor, günde 11 saatten fazla çalışmanın fazla mesai sayılması gerektiğini vurguluyor. Şirketin avukatları, tutanağın geri çekilmesi için mahkemeye dilekçe verdi. Davacı Vekili, altı haftalık bir süre boyunca 259 saat çalışmasına rağmen fazla mesai ücreti ödenmediği tespitinin hatalı olduğunu ileri sürmüştür. Fabrika işçilerinin 12,5 saat çalıştığı yönündeki bulguların yanlış olduğunu ve 2 saatlik ara artı 1,5 saatlik yemek molası ve 30 saatlik iki molayı hesaba katmadığını savundu. Müfettişin hazırladığı muayene raporunun iptalini istedi. Bu arada sanık avukatları, rapora yapılacak itirazların ancak muadil belgelerle ispatlanabileceği için inceleme raporunun geçersiz kılınmasının mümkün olmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etti. Mahkeme raporun geçersiz olduğuna karar verdi. Karar bölge mahkemesine havale edildi. BAM, itirazın reddedildiğine karar verdi. Yargıtay 9. Hukuk Mahkemesi karara itiraz edilince harekete geçti ve örnek karara imza attı.Örnekte günde 11 saatten fazla çalışan işçiler haftalık çalışma saatlerini aşmasalar bile fazla mesai ücretine hak kazanırlar. Kararda, 4857 sayılı Kanun'un 41. maddesine göre haftada 45 saatten fazla çalışmanın fazla mesai sayıldığı hatırlatıldı. Yönetmelikte 4857 sayılı Kanun'un 68. maddesi kapsamında verilen izinlerin çalışma süresinden sayılmadığı vurgulanmıştır. Kararda şu ifadeler kullanıldı: "Ara dinlenmeleri; i, 24 saat diliminde 12 saat kesintisiz ara verilmesi dikkate alınarak iklim, mevsim, bölgenin gelenekleri ve işin niteliğinin dikkate alınması kaydıyla düzenlenir. Bu düzenlemenin önemi açısından çalışma süresi maddede işçilerin kesintisiz olarak 12 saat dinlenme süresinden yararlandığının belirtilmesidir.Çalışma süresinin 11 saati geçmemek şartıyla.Günde saat 11'i geçenlere uygulanacak yaptırım da belirtilir. Ve bu durumda 4857 sayılı Kanunun 41, 42 ve 43 üncü maddeleri uygulanır. Yönetmelik emredici şeklinde kabul edilmeli. İşçinin haftalık çalışmasında süre 45 saati geçmese bile günde 11 saatten fazla çalışıyorsa o iş için fazla mesai ücreti ödemek zorundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın özel durumlarda iptal talebinde bulunan teftiş raporunda, hastanelerde çalışan personelin 1 Ocak 2015-1 Ekim 2016 tarihleri ​​arasındaki çalışma saatleri dikkate alınmıştır. Maddeye dayalı bilirkişi raporu içeriğinde vardiyalı ve çağrı merkezi çalışanlarının çalışma saatleri ele alınarak gece gündüz ayrımı yapılmadan ve değişikliğin yapıldığı 4 Nisan 2015 günü dikkate alınmadan hesaplama yapıldığı anlaşılmaktadır. 4857 sayılı Kanun'un 69. maddesi yürürlüğe girdi. Çalışma saatleri, dosyadaki ücret kayıtları ve aynı zamanda denetim sırasındaki dinlenen işçilerin beyanları, ücret raporunda fazla mesai yaptığı tespit edilen işçiler dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu çalışanların haftalık fazla mesai saatleri 7,5 saati geçmese bile fazla mesai sayısı 45 saati geçmemelidir. Gece çalışması olup olmadığını öğrenmemiz gerekiyordu. Bu tarih itibariyle haftalık fazla mesai 45 saati geçmese bile günde 11 saatten fazla çalışıp çalışmadıklarının tespiti ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Eksik bir değerlendirme ile kararın bozmaya gitmesi gerekmiştir."