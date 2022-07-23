Yargıtay hüküm verdi: Miras payı boşanma sürecinde mal paylaşımına alınmayacak!













Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden emsal karar

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadeler kullanıldı:

Bursa'da 1984'te evlenen çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. 4. Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi veren çift tek celsede ayrılırken kararın hemen ardından mal paylaşımı başlatan çiftin arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Davacı kadın babasından kendisine kalan mirası boşanma aşamasına geçilmeden önce eşiyle birlikte açtığı ortak hesaba yatırması eşinin hak sahibi çıkmasına neden olurken, kadın kendisinden habersiz eşinin çektiği 138 TL'yi geri talep etmek istediğini mahkemeye bildirdi. Davacı kadın, davalı eşinin ortak hesaptan parayı sebebi bilinmeyecek bir şekilde harcandığını ya da saklandığını öne sürerken başka bankada bulunan ortak hesaptan da hem kredi kartlarından hem de hesaptan yüklü bir miktar para çekildiğini iddia etti. Davalının talebi karar reddine giderken, davanın kısmen kabulüne hükmedildi. Davalı koca ise verilen kararı temyize gönderdi.Temyiz aşamasında devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi ve Yargıtay emsal kararlara geçen bir karara imza attı. Mirastan gelen paranın eşler arasındaki ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal hükmünde olduğu ve boşanma süreci sonunda ise eşler arasındaki mal paylaşımına dahil edilemeyeceğine hükmedildi."Davacı tarafın müşterek hesaplarındaki paranın davacının ölen babasından intikal eden taşınmazın satışından elde edilen para olduğu, davacının bu olguyu kabullenerek, davacı tarafa babasından kalan ve akabinde müşterek hesaba yatırılan paranın gerek müşterek çocuklarının gerekse ortak evlerinin giderleri için kullandıkları savunmada belirtilmiştir. mahkeme, müşterek hesapta bulunan paranın davalı tarafından hesaptan alındığı paranın müşterek çocuğunun sünneti harcandığı ve ortak ev tadilatında kullanıldığı yönündeki davalı savunmasının herhangi bir kanıtının olmadığı anlaşılmıştır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 220/2. maddesi gereğince eşin miras veya başka bir durum ile karşılıksız olarak kazanım yolu ile elde etmiş olduğu malvarlığı değerleri kişisel mal olarak kabul edilmiştir. Mahkeme de kabulde görüldüğü üzere bankada açılan müşterek hesaptaki paranın davacı tarafa babasından geldiği ve bu paranın da onun kişisel malvarlığı olduğu, müşterek hesaba yatırılmasının da paranın niteliğini değiştirmeyecektir. Hal böyle olunca, müşterek hesapta olan paranın tamamı davacı tarafa aittir ve yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır ve bu nedenle verilen kararın bozulması gerekmiştir."