Televizyon almak için internette araştırma yapan bir genç, bir sitede 700 TL'ye satılık televizyon ilanı gördü ve ilan sahibiyle anlaşarak belirlenen parayı kişinin banka hesabına para gönderdi. Parayı göndermesine rağmen televizyonuna bir türlü kavuşamayınca para iadesi istedi. Para iadesi de bir türlü kendisine gelmeye genç, mahkemeye başvurdu. Siteye ilan veren ve banka hesap numarasına para yatırılan iki sanık mahkemeye çıkarıldı.
GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 12:29
Yargıtay, internette ederinden ucuz satışları 'Nitelikli dolandırıcılık' saydı!
İnternette ederinden daha ucuz bir fiyata satılık televizyon ilanı veren bir sanığın cezası Yargıtay tarafından onandı. Yüksek Mahkeme, bu tarz olay gerçekleştirenlerin 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasından yargılanması gerektiğini vurguladı.
GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 12:29
EDİTOR
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