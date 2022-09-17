GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 12:29

Yargıtay, internette ederinden ucuz satışları 'Nitelikli dolandırıcılık' saydı!

İnternette ederinden daha ucuz bir fiyata satılık televizyon ilanı veren bir sanığın cezası Yargıtay tarafından onandı. Yüksek Mahkeme, bu tarz olay gerçekleştirenlerin 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasından yargılanması gerektiğini vurguladı.

GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 12:29
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Yargıtay, internette ederinden ucuz satışları 'Nitelikli dolandırıcılık' saydı!


Televizyon almak için internette araştırma yapan bir genç, bir sitede 700 TL'ye satılık televizyon ilanı gördü ve ilan sahibiyle anlaşarak belirlenen parayı kişinin banka hesabına para gönderdi. Parayı göndermesine rağmen televizyonuna bir türlü kavuşamayınca para iadesi istedi.

Para iadesi de bir türlü kendisine gelmeye genç, mahkemeye başvurdu. Siteye ilan veren ve banka hesap numarasına para yatırılan iki sanık mahkemeye çıkarıldı.



Yargıtay, internette ederinden ucuz satışları 'Nitelikli dolandırıcılık' saydı!

Sanıklara 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi!

Ağır Ceza Mahkemesi, iki sanığı "bilgi sistemlerini bankacılık veya kredi kuruluşlarının aracı olarak kullanmak" suçundan iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların avukatları karara itiraz edince dava dosyası Yargıtay 15. Yargı Dairesi'ne ulaştırıldı. Emsal değeri taşıyan bir karara imza atan Yüksek Mahkeme, nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan sanıkların mahkumiyetini onadı.

Diğer taraftan hukukçular, tüketicilerin web sitelerine göz atarken değerlerinden daha ucuz ürünler için verilen reklamlara güvenmemeleri gerektiğini söylüyor. Bir ürünün piyasa fiyatının altında satılması durumunun kesinlikle araştırılması gerektiği uyarısı veriliyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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