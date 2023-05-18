Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı!













Kadir Şeker, 5 Şubat 2020 tarihinde Konya'ya bağlı Selçuklu ilçesinde bulunan Piri Reis Parkı'nda çıkan bir olayda Özgür Duran'ı kız arkadaşı Ayşe Dırla'yı darp etmesine engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede Şekel, Duran'ı elindeki meyve bıçağıyla kalbinden bıçakladı ve ölümüne neden oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Kadir Şeker, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "kasten öldürme" suçundan yargılanan Kadir Şeker, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suçun 'haksız tahrik' sonucu işlendiğine hükmederek cezayı 15 yıla indirdi, ardından Şeker'in yargılama sürecindeki iyi halini dikkate alarak 12,5 yıla indirdi.Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise, kararı bozarak Şeker'in cezasını ağırlaştırdı. Kararda, "mantıksız tahrik"in azaltılmasının hukuka aykırılık düzeyi göz önüne alındığında asgari düzey durumunda olması gerektiği vurgulandı. Yargıtay'ın kararının ardından tutuklu sanık Kadir Şeker dün Konya'daki 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıktı ve tekrar yargılandı. Görülen duruşmada savcı, sanığın haksız tahrikle suç işlediğine ilişkin önceki mütalaasını yineleyerek, sanığın hapis cezasının azamiye indirilmesi ve tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak Kadir Şeker'in serbest bırakılması gerektiği talebini iletti. Mahkeme, Kadir Şeker için verilen cezanın 10 yıl 10 aya indirerek tutuklu kalmasına karar verdi. Sonuç olarak, dün avukatı tutukluluğun devamı için bir üst mahkemeye 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi gönderildi. Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek Kadir Şeker'in tahliye olmasına karar verdi.