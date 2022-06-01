Yargıtay karar verdi! Kadir Şeker davasında şok gelişme

Parkta darp edilen bir kadına yardım etmek isterken darp eden şahsı öldüren KAdir Şeker adlı genç Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Çok sayıda vatandaşın sahip çıktığı ,ceza almaması için sosyal medyada gündem olan Kadir Şeker davası devam ediyor.
Son yaşanan gelişmelere göre ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi, daha önce yerel mahkemenin verdiği Kadir Şeker kararını bozdu. Yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına eğer uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hal indirimi uygulanırsa Kadir Şeker’e verilecek olan ceza ise 10 yıla düşecek.
Yargılanma sürecinde olayların seyri ,Konya'da Ayşe Dırla adlı bir kadına bir parkta şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker Özgür Duran'ı bıçaklamış ve ölümüne sebep olmuştu .Tutuklanan Kadir Şeker görülen davasında ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmış, ancak işlediği suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza 15 yıla çevrilmiş, ve Şeker’in daha önce bir suça bulaşmaması ,olayda iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Ancak verilen karara itiraz edilmişti.
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Dava için yapılan itirazı incelemiş, daha önce verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuş ve verilen kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.
Yapılan incelemeler sonrasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili Kadir Şeker'in cezasını bozma kararı alarak ölen şahsın Kadir Şeker'e küfür ettiğine, üzerine yürüyerek tokat attığına ve boğazını sıkarak yaraladığına işaret edildi.
Son yaşanan gelişmelere göre ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi, daha önce yerel mahkemenin verdiği Kadir Şeker kararını bozdu. Yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına eğer uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hal indirimi uygulanırsa Kadir Şeker’e verilecek olan ceza ise 10 yıla düşecek.
Yargılanma sürecinde olayların seyri ,Konya'da Ayşe Dırla adlı bir kadına bir parkta şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker Özgür Duran'ı bıçaklamış ve ölümüne sebep olmuştu .Tutuklanan Kadir Şeker görülen davasında ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmış, ancak işlediği suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza 15 yıla çevrilmiş, ve Şeker’in daha önce bir suça bulaşmaması ,olayda iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Ancak verilen karara itiraz edilmişti.
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Dava için yapılan itirazı incelemiş, daha önce verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuş ve verilen kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.
Yapılan incelemeler sonrasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili Kadir Şeker'in cezasını bozma kararı alarak ölen şahsın Kadir Şeker'e küfür ettiğine, üzerine yürüyerek tokat attığına ve boğazını sıkarak yaraladığına işaret edildi.