Yargıtay, kayınvalideye küfürlü yaklaşan gelini ağır kusurlu buldu!

Bir süredir aralarında geçimsizlik olan C.Ö. ve eşi C.Ö., karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi'ne yapılan boşanma davası başvurusunda davacı-karşı davalı kadın geçimsizlik nedeniyle eşiyle aralarında sürekli tartışma yaşandığını ve fikir uyuşmazlıklarından dolayı da son 8 aydır ayrı yaşadıklarını söyledi.
Eşinin sürekli eve alkollü geldiğini ve bu süreçte kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını belirten davacı-karşı taraf davalı kadın, zorla cinsel ilişkiye maruz bırakıldığını dava dilekçesine ekledi. Her bir çocuk için ayrı ayrı 250 TL tedbir iştirak nafakası isteyen kadın kendi yararına da 500 TL tedbir-yoksulluk nafakası ile birlikte 40 bin TL manevi tazminat ödenmesini talep etti.
DAVALI KOCA İDDİALARI REDDETTİ
Davalı-karşı davacı koca ise hakkında sunulan tüm iddiaları reddederken eşinin olaylarda tam kusurlu olduğunu, çalışmaya başladıktan sonra davranışlarında zamanla değişmeler meydana geldiğini, iş arkadaşları ile daha çok vakit geçirdiğini, evlilik birliği görevlerini de yerine getirmediğini söyledi. Eşinin başka bir erkek ile öpüştüğünü gördükten sonra boşanma davası açmaya karar verdiğini belirten davacı-karşı taraf davalı koca, çocukların kendisine verilmesini ve karşı taraftan her bir çocuk yararına 250 TL tedbir-iştirak nafakası, 30 bin TL maddi, 50 bin TL'de manevi tazminat ödenmesini talep etti.
Mahkeme heyeti incelediği boşanma davası dosyasında tarafların eşit kusurlu olduğuna dikkat çekti ve iki davayı da kabul ederek tarafların boşanmalarına, çocukların velayetlerinin ise babaya verilmesine karar verdi.
Taraf avukatları kararı temyize gönderirken dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne ulaştı ve davacı-karşı taraf davalı koca, eşinin kendi annesine hakaretler ederek sadakatsiz davranışlar sergilediğini dosya ekine koydu. Yargıtay, dosyada kadının daha ağır kusurlu olduğuna karar verdi ve mahkeme kararını bozdu.
KADIN TARAF AĞIR KUSURLU SAYILDI
Yargıtay emsal değeri taşıyan bir karara imza atarken, kararda aldatma eyleminin alkol alma eyleminden daha ağır kusur olduğuna hükmetti.
Erkek tarafın eve sık sık alkollü gelmesinin kusurlu bulunduğu fakat buna karşılık kadın tarafın ise kayınvalidesine ağır küfürlü sözlerle konuşulup sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığının anlaşılması üzerine gerçekleştirilen bu kusurlu davranışların tarafların eşit kusurlu sayılamayacağını kararının verilmesine neden olduğu belirtildi.
Eşinin sürekli eve alkollü geldiğini ve bu süreçte kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını belirten davacı-karşı taraf davalı kadın, zorla cinsel ilişkiye maruz bırakıldığını dava dilekçesine ekledi. Her bir çocuk için ayrı ayrı 250 TL tedbir iştirak nafakası isteyen kadın kendi yararına da 500 TL tedbir-yoksulluk nafakası ile birlikte 40 bin TL manevi tazminat ödenmesini talep etti.
DAVALI KOCA İDDİALARI REDDETTİ
Davalı-karşı davacı koca ise hakkında sunulan tüm iddiaları reddederken eşinin olaylarda tam kusurlu olduğunu, çalışmaya başladıktan sonra davranışlarında zamanla değişmeler meydana geldiğini, iş arkadaşları ile daha çok vakit geçirdiğini, evlilik birliği görevlerini de yerine getirmediğini söyledi. Eşinin başka bir erkek ile öpüştüğünü gördükten sonra boşanma davası açmaya karar verdiğini belirten davacı-karşı taraf davalı koca, çocukların kendisine verilmesini ve karşı taraftan her bir çocuk yararına 250 TL tedbir-iştirak nafakası, 30 bin TL maddi, 50 bin TL'de manevi tazminat ödenmesini talep etti.
Mahkeme heyeti incelediği boşanma davası dosyasında tarafların eşit kusurlu olduğuna dikkat çekti ve iki davayı da kabul ederek tarafların boşanmalarına, çocukların velayetlerinin ise babaya verilmesine karar verdi.
Taraf avukatları kararı temyize gönderirken dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne ulaştı ve davacı-karşı taraf davalı koca, eşinin kendi annesine hakaretler ederek sadakatsiz davranışlar sergilediğini dosya ekine koydu. Yargıtay, dosyada kadının daha ağır kusurlu olduğuna karar verdi ve mahkeme kararını bozdu.
KADIN TARAF AĞIR KUSURLU SAYILDI
Yargıtay emsal değeri taşıyan bir karara imza atarken, kararda aldatma eyleminin alkol alma eyleminden daha ağır kusur olduğuna hükmetti.
Erkek tarafın eve sık sık alkollü gelmesinin kusurlu bulunduğu fakat buna karşılık kadın tarafın ise kayınvalidesine ağır küfürlü sözlerle konuşulup sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığının anlaşılması üzerine gerçekleştirilen bu kusurlu davranışların tarafların eşit kusurlu sayılamayacağını kararının verilmesine neden olduğu belirtildi.