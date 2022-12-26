GÜNDEM
26 Aralık 2022 - 00:19

Yargıtay, kredi kartını emanet olarak veren kişi hakkında emsal karara imza attı!

Yargıtay, müşterinin kredi kartını üçüncü bir kişiye vermesi ve bankanın fazla harcama yapmasına izin vermesi nedeniyle “her iki taraf da suçludur” şeklinde bir görüş bildirdi.

GÜNDEM
26 Aralık 2022 - 00:19
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Yargıtay, kredi kartını emanet olarak veren kişi hakkında emsal karara imza attı!


Davacı Vekili Dilekçesinde; Müvekkilinin S.S. sanık bankasından 4 bin lira limitli kredi kartı aldı ve kredi kartını aile dostu E.İ.'ye verdi. Bankaya başvurduğunu ancak randevularından sonuç alamadığını, bu miktarın 19 bin 700 lirasını cebri icraya uğramamak için bankaya ödediğini, 15 bin 700 lirayı da bankaya ödediğini, limiti aşan, kart borcunun 4.000 liralık kısmını borçlu olduğu için müşterisi tarafından haksız yere kesinti yapıldığını öne sürerek fazla ödenen tutarın geri ödenmesini talep etmiş ve ödenmemiş kalan 28.000 lira nedeniyle müvekkilinin borcu olmadığını tespit ederek dava açmıştır.

MAHKEME DAVANIN BİR KISMINI KABUL ETTİ

Tüketici mahkemesi, davalının bankasına kredi kartını limit aşımında kullanma yetkisi verdiğinden, eşit kusurlu sayıldığı, 4 bin lira limit dışındaki 40.518 liranın yarısı davacı ve davacı eşit derecede olması gerektiği davalının zararına uğramış ve davacının borcu bankaya 19 bin 700 lira ödemenin düşülerek davacının 4 bin 559 lirası fiilen tahsil edilmiş olmak üzere toplam 6 bin 583 lira sorumlu olduğu ve 1.927 lirası birikmiş faizi olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne ve alacağının reddine karar verildi.



Önceki gerekçeye ek olarak Tüketici Mahkemesi, 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu'nun 15. ve 16. maddelerine dayandırarak, limitin aşıldığı ve gerekli teknik tedbirlerin alınması gerektiği gerekçesiyle, davalı bankanın ödemelere onay vermemesi gerektiğine karar verdi. Temyiz kararı, süresi içinde tarafların avukatları tarafından temyiz edildi.

Yargıtay, kredi kartını emanet olarak veren kişi hakkında emsal karar

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay Temyiz Heyeti ise, "5464 sayılı Kanun'un 15. ve 16. maddelerine göre kart hamillerine kredi kartı ve kredi kartı şifrelerini koruma yükümlülüğü getirdi. Kart ve şifre ile kart sahibi, hesabında belirlenen limitler dahilinde işlem yapabilecek ve birikim yapabilecektir. Muhatap banka ayrıca limit aşım harcamalarına onay veremez ve limitin aşılmaması için gerekli teknik tedbirleri alabilir. Ancak, yukarıda çoğaltılan 10/05/2011 tarihli yazı, muhatap bankanın kart limitini aşmaması ve limitin yanlışlıkla aşılmasına izin vermemesi için gerekli tedbirleri sistemde mühendislik olarak almadığını göstermektedir. Yani; Yerel mahkemenin davacı ve davalı bankanın kusurlarına karşı temyiz kararı geçerlidir.

Tüketici Mahkemesi'nin dava açma kararını buldu. Hukuk Genel Kurulu, davacı müvekkil ile muhatap bankanın belirli davalarda müştereken ihlal edildiğini tespit ederek davayı sonuçlandırmıştır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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