Yargıtay, kredi kartını emanet olarak veren kişi hakkında emsal karara imza attı!

Davacı Vekili Dilekçesinde; Müvekkilinin S.S. sanık bankasından 4 bin lira limitli kredi kartı aldı ve kredi kartını aile dostu E.İ.'ye verdi. Bankaya başvurduğunu ancak randevularından sonuç alamadığını, bu miktarın 19 bin 700 lirasını cebri icraya uğramamak için bankaya ödediğini, 15 bin 700 lirayı da bankaya ödediğini, limiti aşan, kart borcunun 4.000 liralık kısmını borçlu olduğu için müşterisi tarafından haksız yere kesinti yapıldığını öne sürerek fazla ödenen tutarın geri ödenmesini talep etmiş ve ödenmemiş kalan 28.000 lira nedeniyle müvekkilinin borcu olmadığını tespit ederek dava açmıştır.
MAHKEME DAVANIN BİR KISMINI KABUL ETTİTüketici mahkemesi, davalının bankasına kredi kartını limit aşımında kullanma yetkisi verdiğinden, eşit kusurlu sayıldığı, 4 bin lira limit dışındaki 40.518 liranın yarısı davacı ve davacı eşit derecede olması gerektiği davalının zararına uğramış ve davacının borcu bankaya 19 bin 700 lira ödemenin düşülerek davacının 4 bin 559 lirası fiilen tahsil edilmiş olmak üzere toplam 6 bin 583 lira sorumlu olduğu ve 1.927 lirası birikmiş faizi olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne ve alacağının reddine karar verildi.
Önceki gerekçeye ek olarak Tüketici Mahkemesi, 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu'nun 15. ve 16. maddelerine dayandırarak, limitin aşıldığı ve gerekli teknik tedbirlerin alınması gerektiği gerekçesiyle, davalı bankanın ödemelere onay vermemesi gerektiğine karar verdi. Temyiz kararı, süresi içinde tarafların avukatları tarafından temyiz edildi.