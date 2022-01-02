GÜNDEM
02 Ocak 2022 - 14:14

Yargıtay, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmamasına karar verdi!

Yargıtay'a ulaşan bir boşanma davası sonrasında emsal niteliği taşıyacak bir karara imza atıldı. Kararda boşanma sonrasında memur olan eşe yoksulluk nafakasının bağlanmamasına hükmedildiği belirtildi.

GÜNDEM
02 Ocak 2022 - 14:14
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Yargıtay, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmamasına karar verdi!
Bir boşanma davasında temyiz talebini değerlendiremeye alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, devlet memurlarını çok yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Memur olarak görev yaşan eşe, boşandığı kişi tarafından yoksulluk nafakası ödenmemesine yönelik verilen karar emsal niteliği taşıdı.




Davacı tarafın öğretmen olarak göz önünde bulunduran Yargıtay, memur olduğu için sürekli ve yeterli gelirinin olmasını değerlendirdi ve boşandığı eşinin kendisine nafakası ödenmemesi gerektiğini açıkladı.




Yargıtay'ın kararında ise şöyle denildi:

"Boşanma davası için toplanmış olan delillerle birlikte davalı-karşı davacı kadının öğretmen olarak kamuda görev yaptığı, kendisinin sürekli ve yeterli derecede gelirinin bulunduğu, boşanmadan sonra da bu gelirlerine kıyasla yoksulluğa düşmeyeceğinin anlaşıldı. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşullarının oluşmadığı gözlemlendiği, yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekli olmasına rağmen yazılı şekilde karar verilmesinin doğru görülmediği ve kararın bozulması yönünü gerektirmiştir. Taraflar arasındaki sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, ekonomik koşullara göre ise orta çocuk yararına takdir edilen iştirak nafakasının çokluğuna 4. maddede yer alan hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak davacı/karşı davacı kadına daha uygun nafaka verilmesine hükmedilmiştir.

 
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