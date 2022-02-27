Yargıtay, resmi tatil izinleri hakkında emsal bir karara imza attı!













Bir fabrikada vardiya formeni olarak görevli olan bir çalışan resmi tatillerde ödenmesi gereken ücretlerin ödenmemesi sonrası iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. İşverenden çalıştığı son güne kadar alacaklarını tahsil edemeyen işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tutarak iş yerine karşı dava açtı. Dava dilekçesinde resmi tatillerde çalışmalarının karşılığı olarak verilecek olan ücretlerini tahsil edemediğini iş sözleşmesinde yer alan hükümler gereği de yevmiye sistemiyle çalıştığı için 31 gün çeken bazı aylarda 31 gün üzerinden ücret ödenmemesinden dolayı istifa ettiğini belirtti.Bu güne kadar çalışmasının karşılığı olan kıdem tazminatı, resmi tatiller ve genel tatil ücretlerini almayı talep eden davacı işçinin bu şikayetine karşılık olarak davalı şirket sahibi iş sözleşmesinde davacı tarafın telafi çalışmasını yapabildiği ve ayrıca gerekli görüldüğü zamanlarda da fazla çalışma ve vardiya sistemiyle çalışabileceğini kabul ettiğine dair var olan hükme imza attığını söyleyerek kendisini savundu.Mahkeme heyeti ise davacı tarafın iş sözleşmesini haklı sebeplerden dolayı feshettiği sonucuna vardı ve işçinin tüm kıdem tazminatı ile birlikte eksik ücretlerini de alma talebini kabul etti. Bu karara karşı çıkan davalı şirket kararı istinafa taşıdı.Bölge Adliye Mahkemesi, davacı tarafın itiraz dilekçesini kabul etmesi sonrasında İş Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına hükmederken karar bu kez davacı tarafından temyiz edildi ve devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.Yüksek Mahkeme tarafından yapılan doya değerlendirmesi sonrasında verilen kararda resmi tatil izinlerini başka günlerde kullanılmaya zorlanmasının hiçbir şekilde yasal olmadığına dikkat çekerek kanunda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde gerçekleştirilen çalışmalar için herhangi bir denkleştirme kuralının da bulunmadığı ifade edildi.Yargıtay'ın kararında işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacağı konusunda yapılan anlaşmaları kabul edeceğinin mümkün olup, söz konusu çalışmanın karşılığı olarakta işçiye çalıştığı gün karşılığında ayrıca bir yevmiye tutarında ücret ödenmesinin kanunda yer aldığı belirtildi.Taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinde ise davacı tarafın bayramlarda çalışmasının karşılığını başka güne izin olarak kendisine verilme hükmünün olmadığı vurgulanan kararda işçinin iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshettiğinin kabul edildiği ve buna göre sonuca gidilmesi gerektiği aktarıldı.İşçiye ödenmemiş olan resmi bayram ve genel tatil ücretinin davacıya verilmesine davacının kıdem tazminatı alacağının da hüküm altına alınması gerektiğine karar veren Yargıtay, İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi tarafından belirtilen yönlerin gözetilmeden kıdem tazminatının reddine dair herhangi bir yazılı gerekçeyle hüküm kurulmasının hatalı olduğu bu hatalı kararında bu sebeple bozulmasının gerektiği kaydedildi.