Yargıtay, sokakta kadınların fotoğrafını çekenleri affetmedi! 5 yıl hüküm onaylandı..













"Kamuya açık alanda görüntüsünü veya sesin kaydedemezsiniz"

Ankara'da polis, sokakta yürüyen bir kadını gizli cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek taciz eden bir adamı gözaltına aldı. Şüphelinin cep telefonunda yapılan aramada, altı kadının aynı şekilde çekilmiş video ve fotoğrafları bulundu. Zanlı, "özel hayatının gizliliğini ihlal etmekle" suçlandı. Yerel mahkeme, sanığı bu suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar temyiz edilince dosya Yargıtay'ın gündemine alındı.Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından verilen kararda özel hayatın kavramı, kişinin yalnızca gözden uzakta, başkaları ile paylaşmadığı, kapalı kapıların arkasında veya dört duvarın içindeki hayatının ve mahremiyetinden ibaret olmadığı belirtilirken kamuya açık olan alanlarda kişiden izin alınmada o kişinin görüntüsünün veya sesinin kaydedelemeyeceğine hükmedildi.