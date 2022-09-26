Ankara'da polis, sokakta yürüyen bir kadını gizli cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek taciz eden bir adamı gözaltına aldı. Şüphelinin cep telefonunda yapılan aramada, altı kadının aynı şekilde çekilmiş video ve fotoğrafları bulundu. Zanlı, "özel hayatının gizliliğini ihlal etmekle" suçlandı. Yerel mahkeme, sanığı bu suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar temyiz edilince dosya Yargıtay'ın gündemine alındı.
GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 20:36
Yargıtay, sokakta kadınların fotoğrafını çekenleri affetmedi! 5 yıl hüküm onaylandı..
Ankara'da sokakta tanımadığı bir kadının fotoğrafını çeken erkeğe 5 yıl hapis cezası verilirken, temyiz dosyasını değerlendiren Yargıtay, verilen cezayı uygun buldu ve kararı onayladı.
GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 20:36
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