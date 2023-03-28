Yargıya yeni kurallar getiren 7'inci yargı paketi TBMM onayından geçti!

Yargıya yeni kurallar ve bazı kanunlarda değişiklik yapan bir kanun içeren İcra ve İflas Kanunu TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi. Sonuç olarak sentetik katinonlar ve türevleri, sentetik opioidler ve türevleri, amfetaminler ve türevleri de Türk Ceza Kanunu'nun 188(4) maddesi kapsamına girmektedir. Bu maddelerin imalatı ve ticaretinin asgari cezası 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı. Göçmen kaçakçılığı suçuna verilen hafif ceza üç yıldan beş yıla çıkarıldı. Kamuoyunda 7'nci Yargı Paketi olarak da bilinen yargıya yeni kurallar getiren ve birçok kanunda değişiklik yapan İcra ve İflas Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Önergenin kabulü ile birlikte yasalaşacak kurallar aşağıdaki gibidir.
UYUŞTURUCU İMAL VE SATIŞ CEZALARI ARTACAK
“Sentetik katinonlar ve türevleri, sentetik opioidler ve türevleri, amfetaminler ve türevleri de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin 4. fıkrası kapsamına girmekte olup, imalat suçlarına ilişkin ceza alt sınırını aşan madde kaçakçılığına ait alt sınır . 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olarak artırılmıştır. Uyuşturucu kullanmaktan hüküm giymiş olanlarla başka uçtan hüküm giyen ve uyuşturucu bağımlılığı olduğu tespit edilenler cezaevi tedavisine tabi tutulur ve rehabilitasyon programlarına katılım sağlanır. Tedavi ile birlikte rehabilitasyon programlarının yürütüleceği ayrı cezaevleri açılabilecek veya mevcut cezaevlerinin bir kısmının bu amaçla tahsis edilebilecektir. Hakimler, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı suçlarıyla görevlendirilen gizli ajanların halka açık yerlerde ve aynı zamanda işyerlerinde ses veya video kaydetmesine izin verebilir. Ele geçirilen malzemenin uyuşturucu madde olarak tespiti halinde kesin tutanak alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği'nin soruşturma aşamasında bu malzemenin müsadere ve imhasına karar vermesi zorunludur. Bu, soruşturma ya da ovuşturmanın tamamlanmasını beklemeden ilaçların imha edilmesini sağlar.