Yargıya yeni kurallar getiren 7'inci yargı paketi TBMM onayından geçti!







UYUŞTURUCU İMAL VE SATIŞ CEZALARI ARTACAK







KAÇAKÇILIĞIN ALTI SINIRI YÜKSELTİLECEK

ORTAK EV EŞYALARINA HACİZ ENGELİ

AVUKATLARA KREDİ DESTEĞİ

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCU

Yargıya yeni kurallar ve bazı kanunlarda değişiklik yapan bir kanun içeren İcra ve İflas Kanunu TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi. Sonuç olarak sentetik katinonlar ve türevleri, sentetik opioidler ve türevleri, amfetaminler ve türevleri de Türk Ceza Kanunu'nun 188(4) maddesi kapsamına girmektedir. Bu maddelerin imalatı ve ticaretinin asgari cezası 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı. Göçmen kaçakçılığı suçuna verilen hafif ceza üç yıldan beş yıla çıkarıldı. Kamuoyunda 7'nci Yargı Paketi olarak da bilinen yargıya yeni kurallar getiren ve birçok kanunda değişiklik yapan İcra ve İflas Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Önergenin kabulü ile birlikte yasalaşacak kurallar aşağıdaki gibidir.“Sentetik katinonlar ve türevleri, sentetik opioidler ve türevleri, amfetaminler ve türevleri de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin 4. fıkrası kapsamına girmekte olup, imalat suçlarına ilişkin ceza alt sınırını aşan madde kaçakçılığına ait alt sınır . 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olarak artırılmıştır. Uyuşturucu kullanmaktan hüküm giymiş olanlarla başka uçtan hüküm giyen ve uyuşturucu bağımlılığı olduğu tespit edilenler cezaevi tedavisine tabi tutulur ve rehabilitasyon programlarına katılım sağlanır. Tedavi ile birlikte rehabilitasyon programlarının yürütüleceği ayrı cezaevleri açılabilecek veya mevcut cezaevlerinin bir kısmının bu amaçla tahsis edilebilecektir. Hakimler, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı suçlarıyla görevlendirilen gizli ajanların halka açık yerlerde ve aynı zamanda işyerlerinde ses veya video kaydetmesine izin verebilir. Ele geçirilen malzemenin uyuşturucu madde olarak tespiti halinde kesin tutanak alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği'nin soruşturma aşamasında bu malzemenin müsadere ve imhasına karar vermesi zorunludur. Bu, soruşturma ya da ovuşturmanın tamamlanmasını beklemeden ilaçların imha edilmesini sağlar.Göçmen kaçakçılığı ile ilgili suçtan tkin bir şekilde mücadele etmek ve caydırıcı olmak için asgari ceza üç yıldan beş yıla çıkarılacak. Yargılama kapsamında, “Yurt dışına çıkışına elverişsiz” olduğu gerekçesiyle adli kontrol kararı çıkarılan yabancılar hakkında, yargı yeri valisi, bozma kararı için Başsavcılığa dilekçe verme yetkisine sahiptir. Yurt içinde kalması tehlikeli görülen yabancıların sınır dışı edilmesini sağlayacak kararlar alır ve idareye yargı kararı verme olanağı tanır.Ev haczi hakkında. Genel Müdür tarafından verilen icra kararlarının ancak adli onaydan sonra icra edilebileceği garanti edilir. El konulamayan varlıklar, ailenin kişisel eşyalarını ve aile tarafından paylaşılan tüm ev eşyalarını içerir. Alacak miktarının icraya yetecek miktardan fazla haciz konulması açıkça yasaklanmıştır.Avukatın, firmayı kurma masraflarını karşılamak için yeterli krediye ve fona erişimini sağlamak için düzenlemeler yapılacaktır. Hizmetin ilk beş yılında avukatlık ücreti alınmaz ve yeni avukatlar mali yardım alırlar.Kira uyuşmazlıkları, ortaklığın sona ermesi uyuşmazlıkları, kat mülkiyeti uyuşmazlıkları, komşuluk hukuku uyuşmazlıkları dava açmanın ön şartı olan tahkimin kapsamına girer. Ticaret hukuku uyuşmazlıkları ve iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında zorunlu tahkime tabi olan iptal, menfi tasfiye ve tazminat davalarını açıkça tanımlar. Arabulucu, arabuluculuk süreci ve arabuluculuk faaliyetleri sonunda düzenlenen nihai rapor hakkında uyuşmazlığın asıl taraflarına bilgi vermekle yükümlüdür. Engelli sayılan ve cezaevlerinde çalışan cezaevi personeli, denetimli serbestlik görevlileri ve denetimli serbestlik görevlilerinin yakınları kamuda istihdam edilmeye hak kazanırlar.