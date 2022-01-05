EĞİTİM
05 Ocak 2022 - 18:29

Yarı yıl tatili ne zaman?

Eylül ayında yüz yüze olarak başlayan 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılında ilk dönem önümüzde günlerde tamamlanıyor. Milyonlarca öğrenci 15 gün yüz yüze eğitim ara verecek. Peki 2021 2022 Eğitim öğretim yılı 1.dönemi ne zaman tamamlanacak? 

EĞİTİM
05 Ocak 2022 - 18:29
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Yarı yıl tatili ne zaman?

Küresel çapta yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle geçtiğimiz seneyi hibrit eğitim olarak tamamlayan milyonlarca öğrenci ve öğretmen 2021 2022 Eğitim öğretim yılına Eylül ayında yüz yüze olarak başlamıştı. 





Bakanlık 2021 2022 Eğitim Öğretim yılının tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde tam zamanlı başlattı ve süreç o şekilde devam etti.  Peki 2021 2022 Eğitim öğretim yılı 1.dönemi ne zaman tamamlanacak? 




Yarı yıl tatili ne zaman?
MEB tarafından açıklanan takvime göre milyonlarca öğrenci 21 Ocak 2022 tarihinde yüz yüze eğitime ara verecek, eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlanmış olacak.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü ise ikinci dönem başlayacak. İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Yaz tatili de 17 Haziran Cuma Günü başlayacak ve böylece 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.


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