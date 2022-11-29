MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 15:48

Yarım kalan aşk tamamlanır! Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'den olay görüntüler! Meğer yıllar önce...

Kara Para Aşk dizisinde partner olan Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek için şok bir iddia gündeme geldi. O görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü.

MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 15:48
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Yarım kalan aşk tamamlanır! Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'den olay görüntüler! Meğer yıllar önce...


Magazin gündemi yeni bir haberle çalkalandı. 2014 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Kara Para Aşk dizisinde partner olan Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek, yıllar sonra da Sefirin Kızı dizisinde partner olmuşlardı. Dizi çifti her daim çok yakıştırılıyordu. Son olarak magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia paylaşıldı.

Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek sevgili mi?

Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek dizilerin en çok yakıştırılan isimlerinden biri olmuştu. Söylemezsem Olmaz programında iki ismin Paris’te tatil yapmaları beraberinde aşk iddialarını getirdi. Yıllar önce de sevgili oldukları iddia edilen iki isimden bu yönde bir açıklama gelmemişti. İkilinin Paris tatilinde arkadaş grubundan ayrı bir şekilde yürüdükleri görüntüler aşk iddialarına neden oldu.



tuba

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Seren Serengil, iki ismin daha önce aynı dizide oynarken, Tuba’nın kendi sahnesi olmadığı halde Engin’in sahnesine gittiğini duyduğunu söyledi. O dönemde de aralarında bir şey olduğundan şüphelendiğini dile getiren Serengil, Engin Akyürek’in sakin ve magazinden uzak bir hayat yaşadığını ifade etti.

“ Yarım kalan aşk tamamlanır “

Seren Serengil ikili hakkındaki açıklamalarına devam etti. Engin ve Tuba’nın bu kez ilişki yaşayacağını savunan isim, ikisini de çok sevdiğini ve yakıştırdığını söyledi. Bircan Bali ise Engin Akyürek’in Tuba Büyüküstün’ün bandanasını takması üzerine “ Benim bandanamı bir adam bileğine takıyorsa orada bir şey ararım. Engin her şeyi gizli saklı yaşıyor “ dedi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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