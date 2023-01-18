Yarın A101'de indirim şenliği var! Ciğer, bal, zeytin, kaşar peynirinde fiyatlar indi: Poşetini alan koşacak!







A101 AYÇİÇEK YAĞI, SALÇA, ÇAY, PİRİNÇ İNDİRİMİ! 19 OCAK 2023 A101 KATALOĞU FİYAT LİSTESİ



























A101, yarın itibaren satışa sunulacak ürünleri için bir katalog yayınladı. Katalogda yer alan ürünler, yarından itibaren perakende mağazalarında veya online platformda satılacak. Bu katalogda yer alan ürünlerin fiyatları, özellikleri ve indirimli fiyatları gibi detayları içermektedir. Müşteriler, yarından itibaren satışa sunulan ürünleri inceleyerek, ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun olanları seçebilirler.A101, yarın itibaren çeşitli kategorilerdeki ürünleri satışa sunacak. Bu ürünler arasında midi fırın, katı meyve sıkacağı, erkek bakım seti, su ısıtıcısı, çubuk blender, dijital banyo baskülü, cep telefonu, klavye mouse seti, kablosuz kulaklık, yedek filtre, filtreli sürahi, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve koltuk takımı gibi ürünler yer alacak.Toshiba 55″ Ultra HD Smart Tv 7.899 TL Toshiba 50″ 4K Android Tv 7.199 TL HI-LEVEL 55″ Ultra HD Smart Tv 6.299 TL Toshiba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led Tv 3.599 TL SEG No-Frost Buzdolabı 7.399 TL SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi 3.999 TL SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 4.999 TL Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 499 TL Akel Midi Fırın 749 TL Kiwi El Blender Seti 329 TL Nisanla Erkek Bakım Seti 239 TL Kiwi Su Isıtıcı 129 TL Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 949 TL Nisanla Dijital Banyo Baskülü 149 TL Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 439 TL Nisanla Şarjlı Epilatör 199 TL Nisanla Saç Kesme Makinesi 149 TL Kiwi Kumandalı Fan Isıtıcı 249 TL SanDisk 128 Gb USB Bellek 199 TL Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 2.199 TL Lenovo MF130 Kulaklık 59,95 TL Piranha Klavye Mouse Seti 99,95 TL Philips USB-C Şarj Kablosu 79,95 TL Piranha Kablosuz Kulaklık 69,95 TL Brita Maxtra+ Yedek Filtre 2’li 149,95 TL Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 279,95 TL Cam Lokumluk / Sosluk 6’lı 19,95 TL Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı 44,95 TL Mini Mutfak Gereçleri 12,95 TL Mini Doğrayıcı 59,95 TL LAV Ölçü Bardağı 17,50 TL Trend Saklama Kabı 24,95 TL Mikser Kabı ve Kase 14,95 TL Kare Kase 14,95 TL Trend Saklama Kabı 3’lü 18,50 TL Harf Desenli Kulplu Bardak 8,95 TL Dolap İçi Düzenleyici Raf 22,50 TL Plastik Karma Ürünler 11,50 TL Tüy Toplama Rulosu 12,95 TL Kalorifer Suluğu 8,50 TL Çok Amaçlı Kutu 12,95 TL Paşabahçe Kare Borcam Set 2’li 119,95 TL Keramika Çift Renk Çerezlik 12,95 TL Oyuncak Yürüyüş Arkadaşım 229,95 TL Oyuncak Aktivite Masası 189,95 TL Araba Lazımlık 84,95 TL Mama Sandalyesi 249,95 TL Oyuncak Jeep 59,95 TL Oyuncak Eğitici Kule 34,95 TL Oyun Hamuru Seti 40 gr 49,95 TL Oyuncak Saklama Kutulu Yapboz 49,95 TL Oyuncak Bebek Pasta / Hamburger Seti 139,95 TL Oyuncak Küçük Tombul ATV 149,95 TL Oyuncak Büyük Bloklar 99,95 TL Enchantimals Oyuncak Ana Karakter Bebek 110 TL Oyuncak Sevimli Arabalar 39,95 TL Polly ve Arkadaşları 39,95 TL Oyuncak Sünger Atan Nişancı Beta 149,95 TL Şark Klasikleri 9,95 TL 4 Yaş Etkinlik Kitapları 11,95 TL Barbie Mini Figürler 19,95 TL Burpak Kağıtlı Pipet 100’lü 8,95 TL Hot Wheels Oyuncak Canavar Arabalar 99,95 TL Hot Wheels Oyuncak Üçlü Arabalar 79,95 TL AYT Edebiyat / Matematik Soru Bankası 57,95 TL Koltuk takımı 6.490 TL Nehir Zarif Sade Siyah Sedef 36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 990 TL Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal Kaşık Takımı 590 TL Çift Kişilik Yün Yorgan 399 TL Tek Kişilik Yün Yorgan 329 TL Yün Yastık 129 TL Çift Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 99,95 TL Tek Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 74,95 TL Ranforce Yastık Kılıfı 2’li 39,95 TL Kaymaz Taban Çocuk Odası Halısı 100×150 cm 139 TL Bayan Flanel Pijama Takımı 179 TL Knup Bay Kapüşonlu Muline Sweatshirt 119 TL Silk&Blue Bay Polar Eşofman Takımı 179 TL Silk&Blue Bay / Bayan Spor Havlu Çorap 3’lü 34,95 TL Silk&Blue Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 119 TL