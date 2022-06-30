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GÜNDEM
30 Haziran 2022 - 12:36

Yarın başlıyor! Otoyollarda yeni hız uygulaması

Otoyollarda otomobiller için geçerli olacak yeni hız uygulamaları yarından itibaren geçerli olacak.

GÜNDEM
30 Haziran 2022 - 12:36
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Yarın başlıyor! Otoyollarda yeni hız uygulaması


81 il valilğine bağlı otoyollarda geçerli olacak olan otomobiller için yeni hız uygulaması Süleyman Soylu'nun imzasıyla kabul edilmişti.
Yeni bilirlenen hız kurallarına göre daha önce yürülükte olan  motorlu araçların cinsine, kullanma amaçlarına göre hız sınırları belirlenmiş, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 km/s, bölünmüş yollarda ise  110 k/s iken, otoyollarda 120 k/s olarak kararlanmıştı. 


Yarın başlayacak olan uygulamaya göre tüm otoyollarında  uyarı levhaları düzenlenerek yeni uygulamaya uygun hale getirildi. Otoyollarında değişiklik olan yollar ise ;Kuzey Marmara Otoyolu'nun belirli bölgeleri , Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen vb. ile Avrupa otoyolu ,Anadolu otoyolu ,Niğde-Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi ile Çeşme-İzmir ile İzmir-Aydın kesimleri olarak belirlendi.
Öte yandan yapımı devam eden otoyollarındaki hız sınırları da 20 km/s arttırıldı.



Yapılan bu çalışma ile otoyollarda meydana gelen trafik sorununa çözüm olması ,sürücüleri rahatlatmak amaçlanıyor.
 

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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