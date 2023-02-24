Yarın ŞOK'a gitmeyen pişman olacak! Yepyeni ürünler en ucuz fiyatlarla geliyor: Listeye mutlaka bakın













Ekonominin zorlu koşullarında ucuz market alışverişi yapmak isteyenlerin merakla beklediği Şok Aktüel Ürünler hafta sonu indirimleri için detaylı bir araştırma yaptık. Şok market, her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da birbirinden cazip fırsatlar sunacak. Şimdi gözler, 25 Şubat 2023 tarihli Şok aktüel ürünler kataloğunda! İşte gelecek ürünlerin fiyat listesi ve detayları... 25 Şubat'ta yani bu hafta sonu ŞOK'ta büyük indirimler müşterilerini bekliyor! ŞOK Aktüel Ürünler kataloğuyla birlikte birçok fırsat sizleri bekliyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği ŞOK, bu hafta da indirim şölenine hazırlanıyor. ŞOK Market, deprem sürecinde başlattığı kampanyalarla da müşterilerinin takdirini kazanıyor. Şimdi ise deprem bölgesinde yardım etmek isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. 25 Şubat ŞOK Aktüel Ürünler kataloğuyla birlikte gelecek efsanevi ürünler, bütçenizi rahatlatacak ve aynı zamanda insanlara yardım etme fırsatı verecek. Şok Market'in bu hafta sonu için hazırladığı indirimli ürünler listesi açıklandı. 25 Şubat ŞOK Aktüel Ürünler kataloğu, birbirinden avantajlı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte, bu katalogda yer alan ve özellikle de oyuncuların ilgisini çekebilecek Asus marka bazı ürünler ve fiyatları:Asus'un Xbox ile uyumlu oyuncu kulaklığı - 899 TL Asus'un Çift El Sensörlü Aura Sync Rgb Oyuncu Mouse - 499 TL İstanbul i3 8GB RTX1650 16 DDR4 512 GB SSD Freedos Oyuncu Bilgisayarı - 15.999 TL Asus Tokyo i5 10GB RTX3080 16 DDR4 512 GB SSD Freedos Oyuncu Bilgisayarı- 29.699 TL Asus Pekin i5 8GB RTX3060TI 16 DDR4 512 GB SSD Freedos Oyuncu Bilgisayarı - 20.499 TL Asus New York i5 12GB RTX675 16 DDR4 512 GB SSD Freedos Oyuncu Bilgisayarı - 20.499 TLBu fırsatları kaçırmamak için hafta sonu Şok Market'e uğramayı unutmayın! ŞOK Market, 25 Şubat 2023'te sunacağı indirimli ürünlerle sizleri temizlik, hijyen ve ağız bakım ürünlerinde büyük fırsatlarla karşılayacak. ŞOK 25 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu ile sizleri bekleyen diğer indirimli ürünler ise şunlar: Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 26.50 TL Colgate total orta diş fırçası 41.95 TL Colgate aktif beyazlık 27.95 TL Colgate advanced white charcoal diş macunu 24.95 TL High heels kadın parfüm çeşitleri 59.90 TL Thermo cornaval oje çeşitleri 13.90 TL Aseton 17.50 TL İncili kadife taç türleri 17.95 TL Çocuk toka türleri 6.95 TL Ontime esnek tarak türleri 17.95 TL Omo avtive oxygen toz deterjan 7,5 kg 189 TLAce klasik 2 litre 24.90 TL Bebem natural bebek bezi 169.00 TL Vanish ox, action leke çıkarıcı 107.95 TL Finish quantum max bulaşık makinesi tableti 22 adet 104.95 TL Finish quantum max bulaşık makinesi tableti 30 adet 87.95 TL Finish hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 50 adet 131.95 TL Cif sprey ultra hız mutfak 31.50 TL Cif (tüm yüzeyler için) 29.90 TLŞok Market'te yapacağınız 25 TL'nin üzerindeki alışverişlerde de dev indirimler sizin için hazır. Bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız, cumartesi günü erken saatlerde ŞOK Market şubelerine uğramayı unutmayın.