GÜNDEM
28 Kasım 2022 - 12:54

Yarından itibaren motorine 82 kuruş indirim bekleniyor!

Gelen son dakika bilgisine göre 29 Kasım Salı günü itibariyle motorinin litre fiyatına 82 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

GÜNDEM
28 Kasım 2022 - 12:54
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Yarından itibaren motorine 82 kuruş indirim bekleniyor!


Brent petrol fiyatları Ukrayna krizi ile dalgalı seyrini sürdürürken, benzin ve motorin fiyatları da düşüş ve yükseliş haberleriyle dalgalandı. Brent petrol fiyatları ve para birimlerindeki değişimlerle birlikte insanlar benzin ve mazot fiyatlarını izlemeye devam ediyor.

Motorinin litre fiyatlarının 29 Kasım Salı günü itibariyle geçerli olacak şekilde 82 kuruş düşmesi bekleniyor.



motorine 82 kuruş indirim

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Pompada güncel fiyata göre İstanbul'da mazotun litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. İndirim yapılırsa motorinin litre fiyatı 23,02 TL olacak.

Bir litre benzin ortalama 20 lira 16 kuruşa satıldı. Benzin grubunda ise hala fiyat indirimi beklenmiyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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