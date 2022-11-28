Yarından itibaren motorine 82 kuruş indirim bekleniyor!













GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrol fiyatları Ukrayna krizi ile dalgalı seyrini sürdürürken, benzin ve motorin fiyatları da düşüş ve yükseliş haberleriyle dalgalandı. Brent petrol fiyatları ve para birimlerindeki değişimlerle birlikte insanlar benzin ve mazot fiyatlarını izlemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatlarının 29 Kasım Salı günü itibariyle geçerli olacak şekilde 82 kuruş düşmesi bekleniyor.Pompada güncel fiyata göre İstanbul'da mazotun litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. İndirim yapılırsa motorinin litre fiyatı 23,02 TL olacak. Bir litre benzin ortalama 20 lira 16 kuruşa satıldı. Benzin grubunda ise hala fiyat indirimi beklenmiyor.