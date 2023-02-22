Yarısına yaz, yarısına kış geliyor! MGM'den önemli duyuru: İl il hava durumu tahminleri!







DEPREM BÖLGESİNDE Kİ HAVA DURUMU







ÇIĞ UYARISI

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

MGM tarafından hava durumuna ilişkin tahmin raporları gelirken Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinde yağışın etkili olacağı görülüyor. Yağmurların iç kesimlerde karla karışık olarak gelmesi ise tahminler arasında. Bunun üzerine deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken oralarda ki hava durumu da araştırma konusu oldu. İşte hava durumu bilgileri...Kahramanmaraş 6/14Adana 5/8 Osmaniye 5/19 Hatay 6/18 Kilis 5/16 Malatya 1/10 Adıyaman 5/13 Gaziantep 1/15 Şanlıurfa 5/16 Elazığ -3/9 Diyarbakır -3/14Gelen bilgilere bakılarak yağışların kıyı kesimlerinde etkili olacağı görülürken karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı görülüyor. İç de doğu kesimlerde ise buz ve don olayları için tedbirler alınmaya başlandı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle beraber Doğu Anadolu'da ise çığ riskinin yüksek olduğu görülüyor. İç ve batı bölgelerde 2-4 derece hava sıcaklığının artış göstereceği görülürken diğer yerlerde ise değişiklik olmayacağı bilgisi paylaşıldı. İleri ki günlerde ise iyice mevsim normallerine dönüş yapıldı.Edirne 19 İstanbul 14 Kocaeli 17 Kırklareli 18Afyonkarahisar 14 Denizli 19 İzmir 20 Kütahya 14Adana 18 Antalya 19 Hatay 18 Kahramanmaraş 14Ankara 13 Eskişehir 15 Konya 15 Sivas 6Bolu 14 Düzce 16 Kastamonu 13 Zonguldak 13Amasya 16 Samsun 15 Tokat 12 Trabzon 13Elazığ 9 Erzurum 3 Kars 3 Malatya 11Diyarbakır 14 Gaziantep 15 Siirt 13 Şanlıurfa 16