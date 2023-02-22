Yarısına yaz, yarısına kış geliyor! MGM'den önemli duyuru: İl il hava durumu tahminleri!

MGM tarafından hava durumuna ilişkin tahmin raporları gelirken Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinde yağışın etkili olacağı görülüyor. Yağmurların iç kesimlerde karla karışık olarak gelmesi ise tahminler arasında. Bunun üzerine deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken oralarda ki hava durumu da araştırma konusu oldu. İşte hava durumu bilgileri...
DEPREM BÖLGESİNDE Kİ HAVA DURUMU
Kahramanmaraş 6/14
Adana 5/8 Osmaniye 5/19 Hatay 6/18 Kilis 5/16 Malatya 1/10 Adıyaman 5/13 Gaziantep 1/15 Şanlıurfa 5/16 Elazığ -3/9 Diyarbakır -3/14
ÇIĞ UYARISI
Gelen bilgilere bakılarak yağışların kıyı kesimlerinde etkili olacağı görülürken karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı görülüyor. İç de doğu kesimlerde ise buz ve don olayları için tedbirler alınmaya başlandı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle beraber Doğu Anadolu'da ise çığ riskinin yüksek olduğu görülüyor. İç ve batı bölgelerde 2-4 derece hava sıcaklığının artış göstereceği görülürken diğer yerlerde ise değişiklik olmayacağı bilgisi paylaşıldı. İleri ki günlerde ise iyice mevsim normallerine dönüş yapıldı.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Edirne 19 İstanbul 14 Kocaeli 17 Kırklareli 18
EGE BÖLGESİ
Afyonkarahisar 14 Denizli 19 İzmir 20 Kütahya 14
AKDENİZ BÖLGESİ
Adana 18 Antalya 19 Hatay 18 Kahramanmaraş 14
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ankara 13 Eskişehir 15 Konya 15 Sivas 6
BATI KARADENİZ
Bolu 14 Düzce 16 Kastamonu 13 Zonguldak 13
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya 16 Samsun 15 Tokat 12 Trabzon 13
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Elazığ 9 Erzurum 3 Kars 3 Malatya 11
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Diyarbakır 14 Gaziantep 15 Siirt 13 Şanlıurfa 16