YAŞAM
22 Şubat 2023 - 17:25

Yarısına yaz, yarısına kış geliyor! MGM'den önemli duyuru: İl il hava durumu tahminleri!

Günlük hava tahminleri gelmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü o iller için uyarılarda bulundu. Rapora göre yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterirken yağışların ise kıyılarda etkili olduğu görülüyor. Bunun üzerine deprem bölgesinde ki hava durumu ise merak konusu oldu. İşte, MGM hava durumu bilgileri haberimizde.

YAŞAM
22 Şubat 2023 - 17:25
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Yarısına yaz, yarısına kış geliyor! MGM'den önemli duyuru: İl il hava durumu tahminleri!
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MGM tarafından hava durumuna ilişkin tahmin raporları gelirken Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinde yağışın etkili olacağı görülüyor. Yağmurların iç kesimlerde karla karışık olarak gelmesi ise tahminler arasında. Bunun üzerine deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken oralarda ki hava durumu da araştırma konusu oldu. İşte hava durumu bilgileri...

DEPREM BÖLGESİNDE Kİ HAVA DURUMU

Kahramanmaraş 6/14



Adana 5/8

Osmaniye 5/19

Hatay 6/18

Kilis 5/16

Malatya 1/10

Adıyaman 5/13

Gaziantep 1/15

Şanlıurfa 5/16

Elazığ -3/9

Diyarbakır -3/14

ÇIĞ UYARISI

Gelen bilgilere bakılarak yağışların kıyı kesimlerinde etkili olacağı görülürken karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı görülüyor. İç de doğu kesimlerde ise buz ve don olayları için tedbirler alınmaya başlandı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle beraber Doğu Anadolu'da ise çığ riskinin yüksek olduğu görülüyor.

İç ve batı bölgelerde 2-4 derece hava sıcaklığının artış göstereceği görülürken diğer yerlerde ise değişiklik olmayacağı bilgisi paylaşıldı. İleri ki günlerde ise iyice mevsim normallerine dönüş yapıldı.

MGM uyarıları korkuttu

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Edirne 19

İstanbul 14

Kocaeli 17

Kırklareli 18

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar 14

Denizli 19

İzmir 20

Kütahya 14

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana 18

Antalya 19

Hatay 18

Kahramanmaraş 14

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara 13

Eskişehir 15

Konya 15

Sivas 6

BATI KARADENİZ

Bolu 14

Düzce 16

Kastamonu 13

Zonguldak 13

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya 16

Samsun 15

Tokat 12

Trabzon 13

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Elazığ 9

Erzurum 3

Kars 3

Malatya 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır 14

Gaziantep 15

Siirt 13

Şanlıurfa 16 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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