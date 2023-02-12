Yaş şartına uyanlar PTT'den yardım parası alacak: 1.417 TL yardım almak için tek bir şart var!

PTT 1.417 TL ÖDEMEYİ TEK ŞARTLA VERECEK













BAŞVURU ŞARTLARI HAKKINDA

EVDE YAKININA BAKANLARIN DURUMUNDA İYİLEŞME

ENGELLİ YAKINLARI MAAŞLARI

HASTALAR

ÇOCUKLAR

İŞ ARAYANLARA DA ÖDEME VERİLECEK

PTT’DEN 1.417 TL YARDIM

2023 yılına ait zamlı sosyal yardım ödemelerinin miktarları belli olmaya başladı. Devletin yardıma muhtaç kişilere ödediği bir çok kalemde yardım ödemeleri bulunuyor. Bu ödemeler devlet tarafından karşılıksız olarak ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Bu yardımları alabilmek için ise kişilerin belli şartları taşıması önemli peki ne o şartlar? İşte tek tek yardım ödemelerinin şartlarını sizler için derledik….Devlet ihtiyaç sahiplerine bir çok konuda yardım veriyor. Kira, yaşlı aylığı çocuk yardımı ise bu yardımdan sadece bir kaçı… Sosyal yardımlar yıl içerisinde her ay yapılan ya da yılda belli zamanlarda yapılan yardım türüdür. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu yardım miktarlarında önemli gelişmeler oldu. Yaşlıların aldığı yaşlılık aylığı 1997 liraya yükseldi. Evde bakım aylıkları da zamlandı onlarda 4 bin 336 lira oldu. Engelli aylığı ise 2 bin 392 lira oldu. Tabi ki bu yardımların verilmesi için ise belli şartlar var. Peki başvurular nasıl yapılacak…Bu tarz yardımların başvurularında hane halkının gelirleri önemlidir. Gelir seviyesi düşük vatandaşlara yapılan bu yardımlarda ilk önce başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. Yardım alacak ailelerin sosyo ekonomik durumları göz önünde bulundurularak sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bireysel başvuruları değerlendirilerek yardımlardan yararlanabilirler. Ayrıca başvuruları reddedilen aileler de olabilir. Onlarda uygun koşullar oluştuğunda yeniden başvurularını yenileyebilirler. Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusunda ailelere yeniden başvuru imkanı sağlanıyor.Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için devlet tarafından 3 bin 336 lira ödeme sağlandı. Şubat ayından itibaren ise 4 bin 33 lira ödeme yapılacak. Bu yardım için hane halkının kişi başı düsen gelirinin 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması lazım.18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylıkta da ödeme oldu. Bin 594 lira verilecekTüberküloz veya SSPE hastalarına da yardım yapılıyor devlet tarafından. 2023 yılında yapılan zamla birlikte bu yardım ücretinde de ücretler arttı. 4 bin 336 liraya ulaşan yardımlar var.Ailelere ve çocuklarına Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri yapılıyor. Okul öncesi öğrenciler için 2 bin 59 lira ilköğretim için 3 bin 90 lira, ortaöğretim öğrencilerine ise 3 bin 295 lira yükseköğretimdekilere ise 3 bin 708 liraya yardım ödemesi yapılacak.Sosyal yardım programları arasında iş arayanlara da ödeme veriliyor. İşte çalışabilecek durumda olanlar 1 yıl içerisinde 3 kez asgari ücretin yüzde onu kadar yardım alarak yardımdan yararlanabiliyor.Tüm yardımların yanı sıra PTT den güzel bir yardım daha duyuruldu. 18 yaş ila 26 yaş arasındaki genç kategorisindeki gençlere yardımda bulunulacak. PTT üzerinden yapılacak başvurularda bin 417 lira ödeme yapılacak. TC kimlik numarası ile şubelere başvurular yapılabiliyor. Dar gelirli gençlere yönelik düzenlenen yardımlarda hane geliri baz alınacak.