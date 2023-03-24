Yaş şartını taşıyan KPSS şartsız bekçi olacak! Yeni ilan yayınlandı: Bu illerde yaşayanlar aradığı işi buldu!







BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?







BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Son zamanlarda, personel alımlarında bekçilik önemli bir yere sahip olmuştur. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar için KPSS şartı aranmayan bekçi alımları ilan edildi. 1.250 kişilik bekçi alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile birlikte, bekçi olmak isteyenler için büyük bir fırsat doğmuştur. Bu bekçi alımlarının deprem felaketinden sonra artacağı düşünülmektedir. Hatta bekçi alımlarının en az 10 bin kişi olacağı tahmin edilmektedir. Başvuru şartları, Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelikle belirlenmiştir. Bekçi olmak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması önerilir.Başvuru yapacak adayların 18-31 yaş arasında olmaları gerekmektedir. Adaylar en az lise mezunu olmalı ve Türk vatandaşı olmalıdır. İki yıllık üniversite mezunları da başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, adayların sağlık şartları yönetmeliğine uygun olmaları gerekmektedir.Başvurular, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuruların kabul edilmesi için gerekli belgeler arasında diploma veya mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı ve ikametgah belgesi yer almaktadır. Başvurular 23 Mart'ta başlamış olup 2 Nisan tarihine kadar devam edecektir.İçişleri Bakanlığı'nın yeni yönetmelik değişikliğiyle, çarşı ve mahalle bekçilerinin eğitim süresi arttırıldı. Temel ve hazırlayıcı eğitimlerin süresi, Polis Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Aday çarşı ve mahalle bekçileri eğitmenleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ve Genel Komutan Yardımcılığı tarafından verilen eğitimlerin toplamıyla 720 saat olarak belirlendi. Ayrıca, sağlık şartlarına ilişkin maddelerde yapılan değişikliklerle, bekçilik sertifikası alacak adayların sağlık kontrolleri daha detaylı bir şekilde yapılacak. Bu sayede, bekçi adaylarının sağlık sorunları tespit edilerek, görevleri esnasında yaşayabilecekleri sağlık problemlerinin önüne geçilmeye çalışılacak. Yönetmelik değişikliği ayrıca, şehit olan veya vazife malulü olan bekçilerin eş veya çocuklarının bekçilik eğitimlerinde öncelikli olarak değerlendirilmesini sağlayacak. Bu sayede, ailelerin zorlu süreçlerinde destek olunması ve bekçilik mesleğinin aileler tarafından daha fazla benimsenmesi amaçlanıyor. Kriterlere uygun olan kişiler, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara başvurarak bekçi olabilirler. Sınavlarda başarılı olanlar, eğitim programına dahil edilerek bekçi olarak görev yapabilirler.