EKONOMİ
25 Aralık 2021 - 01:12

Yasa çalışması tamam! Türkiye, kripto para çıkarmaya hazırlanıyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kripto para çıkarmasıyla ilgili yasanın hazır olduğunu ve kısa bir süre sonra yasanın TBMM'ye gönderileceğini bildirdi.

EKONOMİ
25 Aralık 2021 - 01:12
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Yasa çalışması tamam! Türkiye, kripto para çıkarmaya hazırlanıyor..
Ekonomi gazetecileri ile buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yaparak çok önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sırasında yaptığı konuşmasında herkesin merakla beklediği kripto para çalışmalarından bahseden Erdoğan, yasanın neredeyse hazır olduğunu ve kısa bir süre sonra Meclis'e göndererek gündemde değerlendirmeye alacaklarını söyledi.








Ekonomist ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda Türkiye'nin kripto parasıyla ilgili konuyu ele aldı. Kripto para ile ilgili ilk adımın kısa sürede atılacağını dile getiren Erdoğan, çok fazla gecikmeden konunun Meclis gündeminde yer alacağını kaydetti.
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