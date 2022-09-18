Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi













Olay, günün erken saatlerinde Finike Üniversite Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerine yaşadığı eve gelen üç çocuk babası kamyon şoförü Alaettin Ergünç, kilitli olan evin kapısını açamadı. Bunun üzerine eve çatıdan balkona sarkarak inmek isteyen adam bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Ergünç'ün yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay mahaline gelen sağlık personeli tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.Alaettin Ergünç'un cenazesi olay mahalinde savcı ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.