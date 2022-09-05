Yaşadığı ihanet Emine Ün'ü kendine getirdi! Güzel oyuncu Emine Ün pembe mayosu ile dikkat çekti

44 yaşındaki oyuncu Emine Ün 2012 yılında evliliğini başlatması üzerine geçtiğimiz Nisan ayında eşinden boşanarak yeni hayata geçiş yaptı. Boşandıktan sonra kardeşi Mine Ün ve eski eşinin adı aşk iddialarında karışması üzerine gündem çalkalandı. Güzel oyuncu tarzını değiştirerek hayatına devam ederken verdiği cesur pozlar dikkatlerde kaçmadı. Magazin gündeminde yer alan Emine Ün ve pozları haberimizde
Emine Ün'den keyif dolu paylaşımlarMagazin gündeminde bomba gibi düşen haber Mine Ün ve Tolga Karakaş'ın mesajları ve görüntüleri yok artık dedirtti. Emine Ün'ün kardeşi tarafından yaşadığı ihanet üzerine sarsıntılar yaşandı. Boşandığı eşi ve kardeşinin ihaneti karşısında sessiz kalmayı tercih eden Emin Ün bu sene tatilin keyfini çıkardı.
Pembe mayosu dikkat çekti
Tatil pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Emine Ün, giydiği pembe mayosu ve cesur pozları ile dikkat çekti. Adeta şov yaptığı görüntüler karşısında takipçileri tarafından yorum ve beğeniler yağdı.