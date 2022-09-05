MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 10:01

Yaşadığı ihanet Emine Ün'ü kendine getirdi! Güzel oyuncu Emine Ün pembe mayosu ile dikkat çekti

Son dönemlerin ihanet haberleri arasında yer alan Emine Ün'ün yaşadıkları ünlü ismi yıkamadı. Emine Ün'ün eşi Tolga Karakaş ve kardeşi Mine Ün'ün birlikte olduğu haberleri üzerine boşanmanın gerçekleştiği ikili arasında gerilimler artıyor. Emine Ün'ün yaşadığı ihanet üzerine kendini denizin soğuk sularına bıraktı. Pembe mayosu ile cesur pozlar veren Emine Ün'ün tatil pozları haberimizde yer almaktadır

MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 10:01
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Yaşadığı ihanet Emine Ün'ü kendine getirdi! Güzel oyuncu Emine Ün pembe mayosu ile dikkat çekti


44 yaşındaki oyuncu Emine Ün 2012 yılında evliliğini başlatması üzerine geçtiğimiz Nisan ayında eşinden boşanarak yeni hayata geçiş yaptı. Boşandıktan sonra kardeşi Mine Ün ve eski eşinin adı aşk iddialarında karışması üzerine gündem çalkalandı. Güzel oyuncu tarzını değiştirerek hayatına devam ederken verdiği cesur pozlar dikkatlerde kaçmadı. Magazin gündeminde yer alan Emine Ün ve pozları haberimizde

Emine Ün'den keyif dolu paylaşımlar

Magazin gündeminde bomba gibi düşen haber Mine Ün ve Tolga Karakaş'ın mesajları ve görüntüleri yok artık dedirtti. Emine Ün'ün kardeşi tarafından yaşadığı ihanet üzerine sarsıntılar yaşandı. Boşandığı eşi ve kardeşinin ihaneti karşısında sessiz kalmayı tercih eden Emin Ün bu sene tatilin keyfini çıkardı.

Pembe mayosu dikkat çekti



Tatil pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Emine Ün, giydiği pembe mayosu ve cesur pozları ile dikkat çekti. Adeta şov yaptığı görüntüler karşısında takipçileri tarafından yorum ve beğeniler yağdı. 

Emine Ün cesur pozlar

Emine Ün pembe mayosu

Emine Ün cesur pozlar

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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