Yaşadığım bina depreme dayanıklı mı? Tek tıkla hemen öğrenebilirsiniz







DİKKAT BİNA HASAR SORGULAMA!







Yaşanan deprem sonrasında bir çok ev yıkılmış veya hasar almıştır. Depremzedeler evlere girmekten kaçınmaktadırlar. Evde oluşan yıkıntı veya hasardan tedirginlik yaşayan vatandaşlar bulunmaktadır. Hasar tespit nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde.Deprem bölgesinde yıkılan binaların yanında hasar alan binalar olmuştur. Bu binaların risk yaratmaması adına hasar tespit çalışması başlatılmıştır. Hasar oranı yüksek olan evler denetlenerek yenilenecektir.Deprem esnasında yıkım yaşamayan hasarlı konutlar artçı depremler ile birlikte yıkıma sebebiyet vermiştir. Ne kadar sağlam ve güvenilir olduğunu tespit etmek amacıyla online sorgulama sistemi oluşturuldu. Yaşanan sarsıntılı deprem ardından Türkiye'de beklenen diğer depremler dikkat çekti.Yaşanan depremin ardından deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Hasar alan evlerin hasar boyutu öğrenilmektedir. Deprem bölgesindeki vatandaşların ikamet ettiği konum ve TC kimlik numarasıyla sorgulatması mümkün olabilecektir. E-Devlet üzerinden hasar sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar için sırasıyla uygulanacak adımlar şu şekildedir: -turkiye.gov.tr adresine girişinizi gerçekleştirin. -Arama kısmında 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' sekmesini aratınız. -Açılan sekmede seçeneklerden 'Hasar Tespit Sorgulama ve İtiraz İşlemleri'ne tıklayınız. -Sorgulama türünü seçerek 'Sorgula'ya tıklayınız. Bu adımları sırasıyla gerçekleştirerek evinizde oluşmuş hasarı ve hasarın derecesini öğrenmiş olacaksınız. Güncel ikamet yerinizin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde kayıtlı olan yer kabul edilecektir. Diğer bir şekilde sorgulama işlemi yapabilirsiniz. hasartespit.csb.gov.tr adresinden kimlik numaranız ile adres sorgulamanızı gerçekleştirerek binanızın durumundan haberdar olabilirsiniz. Binanızın hasarlı/hasarsız durumda veya ağır hasar alıp almadığını il, ilçe, mahalle, sokak, bina bilgileriniz ile öğrenebilirsiniz.