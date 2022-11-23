Yaşadığım yerde toplanma alanı var mı? e-Devlet'ten tek tıkla öğrenin













Yaşadığım yerde toplanma alanı var mı? Hemen öğren

23 Kasım saat 04.08 Düzce’de korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli tarafından depremin büyüklüğü 6,0 olarak açıklanırken depremin etkisi Ankara, İstanbul, Bolu, Sakarya ve Zonguldak gibi illerde de hissedildi. İlk depremin ardından 50’den fazla artçı sarsıntı da meydana gelirken Bolu, Düzce ve Zonguldak Ereğli’de eğitime bir gün ara verildi. Milyonlarca kişiyi uykuda yakalayan deprem nedeniyle Düzce – Gölyaka ilçesinde 78 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Şiddetli deprem Ankara’da da hissedilerek korku ve paniğe neden oldu. Birçok ildeki vatandaşlar depremin ardından sokaklara döküldü ve korku dolu gözlerle geceyi sokakta geçirdiler.Düzce depreminin ardından milyonlarca kişi aynı soruyu merak ediyordu. Evlerinin etrafında toplanma bölgesi var mı, deprem anında nereye gidilmeli gibi soruların yanıtını araştırdılar.Sabahın ilk saatlerinde yaşanan depremin ardından birçok kişi internet arama motorlarında yaşadıkları yerde toplanma alanları var mı, varsa adresi nere gibi sorulara yanıt aradı. Sokakta kalan vatandaşlar binaların yıkılmasından endişe duydukları için toplanma alanlarını tercih ediyor. Türkiye’nin deprem bölgesi olması sebebiyle birçok yerde toplanma alanları mevcut. Deprem anında panik yapılmadan deprem çantalarının alınarak toplanma alanlarına gidilmesi gerekiyor.Milyonlarca vatandaşın evlerine en yakın toplanma alanını öğrenebilmeleri için e-Devlet üzerinde sorgulama alanı bulunuyor. “ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama “ bölümü üzerinden vatandaşlar il, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girdiklerinde evlerine en yakın toplanma alanları listeleniyor. Aynı zamanda harita üzerinden de görüntülenebiliyor.