Yaşadığınız binada hasar var mı, depreme dayanıklı mı hemen öğrenin! e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı açıldı!







KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM SONRASI: E-DEVLET ARACILIĞI İLE BİNA HASAR TESPİT BAŞVURUSU







EVİNİZİN HASAR DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ!

SON ANA KADAR KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ!

KURUM: "CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTECEĞİZ!"

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'daki deprem sonrası vatandaşların evlerinin hasar durumunu sorgulamaları için e-Devlet sistemi üzerinden bir başvuru ekranı açtı.Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların evlerinin hasarlı olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet sistemi üzerinden tespit başvurusu ekranını erişime açtı. Bakan Murat Kurum, 10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini milletimiz için, yavrularımızın yarınları için başlatacağız. dedi.Vatandaşların evlerinin hasar durumlarını öğrenmek için adres ve T.C. kimlik numaralarını girerek e-Devlet uygulaması üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden başvuru yapması gerekiyor. Bina hasar tespit sistemi, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.16 bin 900 arama kurtarma personelimiz ve 3 bin 25 aracımızla son ana, son dakikaya kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarabilmenin mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Gaziantep'te 15 bin 350 çadırın kurulumu tamamlandı; toplamda 25 bin çadırın acil olarak bölgeye kurulması planlanıyor. Ayrıca 130 bin vatandaşımıza geçici barınma merkezleri olarak hizmet veriyoruz. Gaziantep özelinde 4 bin 475 bina ve 12 bin 423 ev konut iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir."Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz." diyen Bakan Kurum, e-Devlet sistemi aracılığı ile bina hasar tespit başvurusu ücretsiz olup, vatandaşların evlerinin hasarlı olup olmadığını kolayca öğrenebileceklerini söyledi.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde yer alan bir bakanlıktır. 2018 yılında kurulan bakanlık, Türkiye'nin çevresel sorunlarıyla mücadele etmek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için görev yapmaktadır. Bakanlık, çevrenin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması, atıkların yönetimi, su kaynaklarının korunması, biyoçeşitliliğin korunması, deniz kirliliğinin önlenmesi, çevre ve insan sağlığının korunması, iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Bakanlık, Türkiye'nin çevre konularında uluslararası anlaşmalara uyumunu sağlamakta, hava kirliliği, su kirliliği, atık yönetimi ve diğer çevresel sorunlarla mücadele etmektedir. Bakanlık, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak için pek çok projeyi hayata geçirmektedir. Bu projeler arasında, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, atık yönetimi, su kaynaklarının korunması, doğal alanların korunması ve daha birçok proje yer almaktadır. Sonuç olarak, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin çevresel sorunlarına karşı mücadele etmek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için kurulmuş bir bakanlıktır. Bu bakanlık, Türkiye'nin çevre politikalarını belirlemekte ve uygulamaktadır.