Dizi
15 Mayıs 2023 - 08:52

Yasak Elma bu akşam var mı? 15 Mayıs 2023 Pazartesi FOX TV yayın akışı

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi olan Yasak Elma'nın bugün olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 178. bölümüyle final yapmaya hazırlanan Yasak Elma bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi? 15 Mayıs 2923 FOX TV yayın akışı...

Dizi
15 Mayıs 2023 - 08:52
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Yasak Elma bu akşam var mı? 15 Mayıs 2023 Pazartesi FOX TV yayın akışı


Uzun zamandır ekranlarda yer alan Yasak Elma finale doğru adım adım giderken 'Bugün Yasak Elma var mı?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımının yayınlanmaması kafaları karıştırırken FOX'un seçim sonrası yayın planında değişiklik yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Yasak Elma izleyicisi araştırmalarına başladı.

YASAK ELMA BUGÜN VAR MI?

Sevilen dizinin ekibi stok bölümlerinden ötürü 4 gündür tatil yapıyor. Bugün yeni bölüm yayınlanmadığında final bölüm sayısının nasıl etkileneceği ise merak konusu oldu. 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü Yasak Elma ekranlarda yer alacak.



yasak elma bu akşam var mı?

15 MAYIS 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

03:30 Gülcemal

06:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Adım Farah

18:00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

22:30 Tetikçinin Oğlu

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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