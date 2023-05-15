Uzun zamandır ekranlarda yer alan Yasak Elma finale doğru adım adım giderken 'Bugün Yasak Elma var mı?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımının yayınlanmaması kafaları karıştırırken FOX'un seçim sonrası yayın planında değişiklik yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Yasak Elma izleyicisi araştırmalarına başladı.
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15 Mayıs 2023 - 08:52
Yasak Elma bu akşam var mı? 15 Mayıs 2023 Pazartesi FOX TV yayın akışı
Pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi olan Yasak Elma'nın bugün olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 178. bölümüyle final yapmaya hazırlanan Yasak Elma bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi? 15 Mayıs 2923 FOX TV yayın akışı...
Dizi
15 Mayıs 2023 - 08:52