Yasak Elma bu akşam var mı? 15 Mayıs 2023 Pazartesi FOX TV yayın akışı







YASAK ELMA BUGÜN VAR MI?







15 MAYIS 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

Uzun zamandır ekranlarda yer alan Yasak Elma finale doğru adım adım giderken 'Bugün Yasak Elma var mı?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımının yayınlanmaması kafaları karıştırırken FOX'un seçim sonrası yayın planında değişiklik yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Yasak Elma izleyicisi araştırmalarına başladı.Sevilen dizinin ekibi stok bölümlerinden ötürü 4 gündür tatil yapıyor. Bugün yeni bölüm yayınlanmadığında final bölüm sayısının nasıl etkileneceği ise merak konusu oldu. 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü Yasak Elma ekranlarda yer alacak.03:30 Gülcemal 06:00 Yalnız Kalpler 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:15 Yalnız Kalpler 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Adım Farah 18:00 Kapımdaki Dedektif 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:00 Yasak Elma 22:30 Tetikçinin Oğlu