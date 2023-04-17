Dizi
17 Nisan 2023 - 13:05

Yasak Elma'da seçim arası verildi! 14 Mayıs sonrasında Yasak Elma ekranlara ara veriyor

FOX TV ekranlarında uzun soluklu devam eden Yasak Elma'nın 14 Mayıs genel seçimin bir gün sonrasında ekranlarda olup olmayacağı merak konusu oldu. Başrolerinde Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı Yasak Elma seçim sonrası takvimi belli oldu.

Dizi
17 Nisan 2023 - 13:05
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Yasak Elma'da seçim arası verildi! 14 Mayıs sonrasında Yasak Elma ekranlara ara veriyor


İzleyicilerin ilgisini her geçen bölümler daha çok çekmeyi sağlayan Yasak Elma, bu sezon final yapacağı konuşulmaya başlandı. Bununla beraber 14 Mayıs sonrasında Yasak Elma'nın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılırken izleyiciler merakla gelecek kararı bekliyor. 14 Mayıs 2023 seçim sonrasında Yasak Elma'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında karar verildi.

Yasak Elma seçim sonrası var mı?

YASAK ELMA 15 MAYIS'TA YAYINLANACAK MI?



İlk bölümüyle beraber izleyicinin beğenisini toplayan Yasak Elma, 29 Mayıs 2023 tarihinde ekranlara veda edeceğini açıkladı. Gelen bilgiler doğrultusunda ise seçim sonrası 15 Mayıs tarihinde ekranlarda olacağı açıklandı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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