Yasak Elma'da seçim arası verildi! 14 Mayıs sonrasında Yasak Elma ekranlara ara veriyor







YASAK ELMA 15 MAYIS'TA YAYINLANACAK MI?







İzleyicilerin ilgisini her geçen bölümler daha çok çekmeyi sağlayan Yasak Elma, bu sezon final yapacağı konuşulmaya başlandı. Bununla beraber 14 Mayıs sonrasında Yasak Elma'nın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılırken izleyiciler merakla gelecek kararı bekliyor. 14 Mayıs 2023 seçim sonrasında Yasak Elma'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında karar verildi.İlk bölümüyle beraber izleyicinin beğenisini toplayan Yasak Elma, 29 Mayıs 2023 tarihinde ekranlara veda edeceğini açıkladı. Gelen bilgiler doğrultusunda ise seçim sonrası 15 Mayıs tarihinde ekranlarda olacağı açıklandı.