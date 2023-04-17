Dizi
17 Nisan 2023 - 13:40

Yasak Elma'dan final kararı! FOX TV'nin gözdesi o tarihte ekranlara veda ediyor

Her hafta Pazartesi günleri FOX TV ekranlarda yer alan Yasak Elma dizisi uzun soluklu olarak devam ederken final kararı açıklaması geldi. Yasak Elma ne zaman final yapıyor? Yasak Elma final bölümü belli oldu.

Dizi
17 Nisan 2023 - 13:40
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Yasak Elma'dan final kararı! FOX TV'nin gözdesi o tarihte ekranlara veda ediyor


Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrollerinde yer aldığı dizi Yasak Elma' 17 Nisan 2023 tarihine 172. bölümüyle ekranlarda olmaya hazırlanırken final tarihi açıklandı. İzleyicilerin merakla beklediği final kararı 8 bölüm sonra ekranlara veda ediyor.

Yasak Elma dizisinin ilk iki sezonunda yer alan Sevda Erginci'nin 6. sezonda yeniden kadroya dahil olması izleyicilere sürpriz oldu. Şebnem Dönmez, Biran Damla Yılmaz ile Murat Aygen gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin 172. bölümünde neler olacağına dair detaylar ortaya çıktı.



Yasak elma final tarihi

YASAK ELMA FİNAL TARİHİ

6.sezondur ekranlarda olan Yasak Elma dizisi 29 Mayıs 2023 tarihinde 178. bölümüyle ekranlara veda edeceğini açıkladı. Son 8 bölüm kalırken izleyiciler final bölümünü heyecanla bekliyor.  

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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