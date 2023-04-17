Yasak Elma'dan final kararı! FOX TV'nin gözdesi o tarihte ekranlara veda ediyor













YASAK ELMA FİNAL TARİHİ

Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrollerinde yer aldığı dizi Yasak Elma' 17 Nisan 2023 tarihine 172. bölümüyle ekranlarda olmaya hazırlanırken final tarihi açıklandı. İzleyicilerin merakla beklediği final kararı 8 bölüm sonra ekranlara veda ediyor. Yasak Elma dizisinin ilk iki sezonunda yer alan Sevda Erginci'nin 6. sezonda yeniden kadroya dahil olması izleyicilere sürpriz oldu. Şebnem Dönmez, Biran Damla Yılmaz ile Murat Aygen gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin 172. bölümünde neler olacağına dair detaylar ortaya çıktı.6.sezondur ekranlarda olan Yasak Elma dizisi 29 Mayıs 2023 tarihinde 178. bölümüyle ekranlara veda edeceğini açıkladı. Son 8 bölüm kalırken izleyiciler final bölümünü heyecanla bekliyor.