Yasak Elma dizisinde beklenmeyen ayrılık! Finale bir adım kala başrol apar topar çıktı: İzleyiciler resmen şokta!







YASAK ELMA'DAN AYRILIYOR







Yasak Elma dizisi 7.sezonda yer alacağı açıklanmıştı ancak yapımcı şirket ve kanal arasında yapılan görüşmeler sonucunda 7.sezon onayı iptal edildi. Yasak Elma, kısa bir süre sonra final yaparak ekranlara veda edecek.Fatih Aksoy'un yapımcılığını üstlendiği Yasak Elma dizisi, altı sezon boyunca izleyicileri ekran başına topladı ve televizyon tarihinin özel bir projesi olarak adını yazdırdı. Dizi, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı senaryosuyla entrika dolu bir hikaye anlatmaktadır. Final bölümüne sadece 8 bölüm kala, kimlerin hayatta kalacağı ya da öleceği merak konusu oldu. Daha önce Handan karakterini canlandıran Şebnem Dönmez'in projeden ayrılacağı haberleri gündeme gelmişti ancak yakın zamanda diziye veda edecek ismin Selim Avcıoğlu karakterine hayat veren Emre Kızılırmak olacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştır. Yasak Elma'nın final bölümleri ise sürprizlerle dolu olacak.