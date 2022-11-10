Yasak Elma dizisinde şaşırtan ayrılık! O başrol oyuncusu diziye böyle veda etti

KUMRU'NUN VEDASI HERKESİ ŞAŞIRTTI!

İlk bölümüyle 2016 yılında ekranlara gelen Yasak Elma, her hafta Pazartesi günü reyting sıralamasındaki yerini korumaya devam ediyor. Yeni sezona yine bomba gibi bir giriş yapan dizinin son bölümü yine sürprizlerle doluydu. Birbirinden başarılı oyuncuları biraraya getiren dizide ortalık bu sefer çok fena karıştı. Diziyi yakından takip edenlerin bildiği gibi yeni sezonun başından beri diziyle ilgili ayrılık iddiası gündeme geliyordu. Seyirci diziye veda edecek ismi merak ederken o ismin kim olduğu belli oldu.Dizinin yeni sezonu başlamadan Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz'ın kadrodan ayrılacağı iddia edilmişti. Yapım tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmezken söz konusu iddialar yeniden gündeme geldi. Başrol oyuncuları arasında yer alan Biran Damla Yılmaz'ın diziden ayrılacağı iddiasının gerçekleşmesi durumunda senaryonun hangi yönde ilerleyeceği de merak konusu oldu.