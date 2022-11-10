İlk bölümüyle 2016 yılında ekranlara gelen Yasak Elma, her hafta Pazartesi günü reyting sıralamasındaki yerini korumaya devam ediyor. Yeni sezona yine bomba gibi bir giriş yapan dizinin son bölümü yine sürprizlerle doluydu. Birbirinden başarılı oyuncuları biraraya getiren dizide ortalık bu sefer çok fena karıştı. Diziyi yakından takip edenlerin bildiği gibi yeni sezonun başından beri diziyle ilgili ayrılık iddiası gündeme geliyordu. Seyirci diziye veda edecek ismi merak ederken o ismin kim olduğu belli oldu.
Dizi
10 Kasım 2022 - 10:04
Yasak Elma dizisinde şaşırtan ayrılık! O başrol oyuncusu diziye böyle veda etti
FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da ortalık karıştı. Sette çıkan büyük kriz sonrasında o başrol oyuncusunun diziden ayrıldığı ortaya çıktı. İşte, Yasak Elma'ya veda eden o isim...
Dizi
10 Kasım 2022 - 10:04
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