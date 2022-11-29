Yasak Elma dizisine hemşire sahnesi damga vurdu! Sosyal medyada tepki çeken sahne sonrası diziye özür dileyin çağrısı yapıldı







ÖZÜR DİLEYİN ÇAĞRISI YAPILDI!







Başrolünde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi altıncı sezonuyla FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Her hafta reytinglerde başarılı sonuçlara ulaşan ve sahneleriyle sosyal gündeme de damga vuran dizi bu sefer eleştirilerin odağı oldu.Hastanede geçen bir sahnede doktorun misafiri geldiğinde hemşireye dönerek, "Yeşim hemşire, bize 2 çay getirir misin?" sözleri, sağlık çalışanlarını sinirlendirdi.Seyirci, sosyal medyaya damga vuran sahneyle ilgili senaristlere özür dileyin çağrısı yaptı. Sahnenin tepki çekmesi üzerine Twitter'da hasthag açılarak binlerce paylaşımda bulunuldu. O sahneye kızan seyirci "Hemşireler sizin çaycınız da bekçiniz de değli", "Senaristler hemen özür dilesin" gibi yorumlar yaptı.