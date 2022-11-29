MEDYA
29 Kasım 2022 - 22:19

Yasak Elma dizisine hemşire sahnesi damga vurdu! Sosyal medyada tepki çeken sahne sonrası diziye özür dileyin çağrısı yapıldı

FOX'un fenomen dizisi Yasak Elma'nın son bölümündeki hemşire sahnesi seyirciyi kızdırdı. Hastanede çekilen sahnede doktorun hemşirelerden çay istemesi sağlık sektörünü ayağa kaldırdı. İşte, olay olan o sahneyle ilgili detaylar...

MEDYA
29 Kasım 2022 - 22:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yasak Elma dizisine hemşire sahnesi damga vurdu! Sosyal medyada tepki çeken sahne sonrası diziye özür dileyin çağrısı yapıldı


Başrolünde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi altıncı sezonuyla FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Her hafta reytinglerde başarılı sonuçlara ulaşan ve sahneleriyle sosyal gündeme de damga vuran dizi bu sefer eleştirilerin odağı oldu.

ÖZÜR DİLEYİN ÇAĞRISI YAPILDI!

Hastanede geçen bir sahnede doktorun misafiri geldiğinde hemşireye dönerek, "Yeşim hemşire, bize 2 çay getirir misin?" sözleri, sağlık çalışanlarını sinirlendirdi.



 yasak elma hemşire sahnesi

Seyirci, sosyal medyaya damga vuran sahneyle ilgili senaristlere özür dileyin çağrısı yaptı.

Sahnenin tepki çekmesi üzerine Twitter'da hasthag açılarak binlerce paylaşımda bulunuldu. O sahneye kızan seyirci "Hemşireler sizin çaycınız da bekçiniz de değli", "Senaristler hemen özür dilesin" gibi yorumlar yaptı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Netflix’te zirve değişiyor! Haftanın en sevilen dizileri açıklandı! Kraliyet ailesine yakışan bir zirve oldu
Netflix’te zirve değişiyor! Haftanın en sevilen dizileri açıklandı! Kraliyet ailesine yakışan bir zirve oldu
TRT'nin sevilen dizisi reytinglerde tutunamadı! Final kararı kaçınılmaz oldu
TRT'nin sevilen dizisi reytinglerde tutunamadı! Final kararı kaçınılmaz oldu
Gönül Dağı'ndan ayrılan ismin yeni projesi belli oldu! Meğerse bu rol için Gönül Dağı'ndan vazgeçmiş
Gönül Dağı'ndan ayrılan ismin yeni projesi belli oldu! Meğerse bu rol için Gönül Dağı'ndan vazgeçmiş
MasterChef, Yargı, Çok Güzel Hareketler Bunlar arasında kıyasıya mücadele devam ediyor! Reyting savaşı veren yapımlardan günün galibi herkesi şaşırttı! İşte birinciliği sırtlayan o isim
MasterChef, Yargı, Çok Güzel Hareketler Bunlar arasında kıyasıya mücadele devam ediyor! Reyting savaşı veren yapımlardan günün galibi herkesi şaşırttı! İşte birinciliği sırtlayan o isim
Ömer dizisi sezona damga vuracak! Selahattin Paşalı'nın partneri belli oldu: O isim kadroya katıldı!
Ömer dizisi sezona damga vuracak! Selahattin Paşalı'nın partneri belli oldu: O isim kadroya katıldı!
Camdaki Kız'da şok iki ayrılık! O isimler tek tek ayrılıyor: Senaryo sil baştan! İşte nedeni
Camdaki Kız'da şok iki ayrılık! O isimler tek tek ayrılıyor: Senaryo sil baştan! İşte nedeni
Son Haberler
Netflix’te zirve değişiyor! Haftanın en sevilen dizileri açıklandı! Kraliyet ailesine yakışan bir zirve oldu
Netflix’te zirve değişiyor! Haftanın en sevilen dizileri açıklandı!...
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Mayısmun Çiçeği hastalığının adı değişti
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Mayısmun Çiçeği hastalığının...
Daha ucuz kredi hiçbir yerde yok! ING Bank 0,99 faizle 20.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtacak!
Daha ucuz kredi hiçbir yerde yok! ING Bank 0,99 faizle 20.000 TL ihtiyaç...
Sofradan tuzu azaltmanın kalp sağlığına etkileri
Sofradan tuzu azaltmanın kalp sağlığına etkileri
Sıfır otomobil almak isteyenler! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank koşulsuz şartsız 200.000 TL taşıt kredisi verecek!
Sıfır otomobil almak isteyenler! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisini gören dönüp bir daha baktı! Böyle bir güzellik daha yok!
Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisini gören dönüp bir daha baktı!...
Bunlar Alzheimer'ı hem önlüyor hem de geriletiyor
Bunlar Alzheimer'ı hem önlüyor hem de geriletiyor
Kaşık kaşık yediren saray muhallebisi! Davet sofralarını tatlandıracak o tarif çok beğenildi
Kaşık kaşık yediren saray muhallebisi! Davet sofralarını tatlandıracak...
EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama sayfası açıldı!
EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama...
İslam Memiş 'işler çıkmaza girdi' diyerek uyardı: Doları, altını, kriptosu olanlar bunlara dikkat!
İslam Memiş 'işler çıkmaza girdi' diyerek uyardı: Doları, altını,...
Aday memur ile normal memurun maaş farkı olacak mı? Yüzbinler merak içinde!
Aday memur ile normal memurun maaş farkı olacak mı? Yüzbinler merak...
TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kuralar başladı mı? TOKİ arsa kurası!
TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kuralar başladı mı? TOKİ...
Fatih Portakal 6'lı masanın adayını açıkladı! Kesinlikle o isim olacak dedi!
Fatih Portakal 6'lı masanın adayını açıkladı! Kesinlikle o isim...
EYT ve sözleşmeli personel düzenlemesinde geri sayım başlatıldı: AK Parti’nin önemli ismi en net tarihi verdi!
EYT ve sözleşmeli personel düzenlemesinde geri sayım başlatıldı:...
Bu sözler ortalığı karıştırır! Nihan Doğan, Bahar Candan'ın annesi ile birlikte.... Bomba gelişme!
Bu sözler ortalığı karıştırır! Nihan Doğan, Bahar Candan'ın...