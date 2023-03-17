Yasak Elma dizisi yayınlandığı günden itibaren büyük kitlelere hitap ediyor. Dizinin oyuncularının son halleri de merakla araştırılıyor. Peki dizinin çocuk oyuncusu Halitcan'ın son hali nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MAGAZİN
17 Mart 2023 - 18:00
Yasak Elma dizisinin Halitcan'ı büyüdü koca adam oldu! Görenler gözlerine inanamadı: Ne ara bu kadar büyüdü!
FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Yasak Elma dizisindeki çocuk oyuncu Kuzey Gezer'in son hali merak ediliyor. Peki dizinin Halitcan'ı şimdi nasıl? Tüm detaylar haberimizde.
MAGAZİN
17 Mart 2023 - 18:00