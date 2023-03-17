MAGAZİN
17 Mart 2023 - 18:00

Yasak Elma dizisinin Halitcan'ı büyüdü koca adam oldu! Görenler gözlerine inanamadı: Ne ara bu kadar büyüdü!

FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Yasak Elma dizisindeki çocuk oyuncu Kuzey Gezer'in son hali merak ediliyor. Peki dizinin Halitcan'ı şimdi nasıl? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
17 Mart 2023 - 18:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yasak Elma dizisinin Halitcan'ı büyüdü koca adam oldu! Görenler gözlerine inanamadı: Ne ara bu kadar büyüdü!
TAKİP ETTAKİP ET


Yasak Elma dizisi yayınlandığı günden itibaren büyük kitlelere hitap ediyor. Dizinin oyuncularının son halleri de merakla araştırılıyor. Peki dizinin çocuk oyuncusu Halitcan'ın son hali nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YASAK ELMA DİZİSİ HALİTCAN'IN SON HALİ

Yasak Elma dizisi her Pazartesi günü seyircisiyle buluşuyor ve büyük kitleler tarafından sevilerek takip ediliyor. Dizide Yıldız karakterinin oğlunu canlandıran çocuk oyuncu Kuzey Gezer geçtiğimiz sene diziye veda etmişti. Dizide Halitcan karakterini canlandıran Kuzey Gezer'in son hali de herkesi şaşırttı. İşte Kuzey Gezer'in son hali; 



Yasak Elma Halitcan Son Hali

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ