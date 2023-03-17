Yasak Elma dizisinin Halitcan'ı büyüdü koca adam oldu! Görenler gözlerine inanamadı: Ne ara bu kadar büyüdü!







YASAK ELMA DİZİSİ HALİTCAN'IN SON HALİ







Yasak Elma dizisi yayınlandığı günden itibaren büyük kitlelere hitap ediyor. Dizinin oyuncularının son halleri de merakla araştırılıyor. Peki dizinin çocuk oyuncusu Halitcan'ın son hali nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yasak Elma dizisi her Pazartesi günü seyircisiyle buluşuyor ve büyük kitleler tarafından sevilerek takip ediliyor. Dizide Yıldız karakterinin oğlunu canlandıran çocuk oyuncu Kuzey Gezer geçtiğimiz sene diziye veda etmişti. Dizide Halitcan karakterini canlandıran Kuzey Gezer'in son hali de herkesi şaşırttı. İşte Kuzey Gezer'in son hali;