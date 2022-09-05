Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!

Yasak Elma Engin kimdir?

Yasak Elma'da yeni bir aşk doğuyor

Bekir Aksoy kimdir?

Bekir Aksoy'un yer aldığı diziler

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Uzun yıllardır ekranların aranan dizisi olan Yasak Elma yeni sezon için hazırlıklara başladı. Diziden birçok oyuncu çıkarken farklı isimlerde dahil edilmektedir. Yeni sezonda Çağatay'ın ölümü üzerine diziye dahil olan karakter Engin oldu. Engin karakterine hayat veren ünü isim Bekir Aksoy oldu. İşte, Yasak Elma Engin hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadırDizinin ortalık karıştıran karakteri Handan'ın abisi olarak diziye dahil edilen Engin ile Ender arasında aşk başlayacağı düşünülüyor. Dizinin kadın karakterlerinin dikkatini çeken Engin'in zor dönemlerden geçmesi üzerine hayatının beklenmedik şekilde değişmesi ve Ender ile dillere destan aşk yaşayacağı belirlendi.Diziye yeni katılan karakter Engin'in Ender ile yakınlaşması üzerine Doğan hapishaneden çıkması üzerine avukatı Hilal'e aşık olması da Yıldız'ı çileden çıkarmaya yeterli olacaktır. Doğan ve Yıldız'ın Ceylan adında kızlarına rağmen Doğan'ın yeni aşkı avukatı olmaktadır.1969 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aksoy, kariyeri boyunca gösterdiği başarılı performans üzerine oldukça ilgi görmektedir. Mimar Sinan Üniversitesinde Tiyatro bölümü mezunu olan yakışıklı oyuncu Bekir Aksoy'un ilk televizyon deneyimi ise Taksi dizisi oldu.2020- Akrep / Fikret 2015- Aşk Zamanı 2013 – Salih Kuşu/ Kubilay 2012 – Hayatımın Rolü 2011 – Yahşi Cazibe 2010 – Türk Malı/ Gökhan Toparlak 2010 – İpucu Kriminal / Program Sunucusu 2006/2008- Doktorlar/ Suat Birtan 2004 – Kadirşinas 2004 – Omuz Omuza/ Ali 2003 – Ömerçip/ Önder 2000 – Bir Demet Yerli Film 1999- Kurtlar Sofrası 1999 – Bize Ne Oldu 1997 – Sakin Kasabanın Kadını/ Can 1997 – Yasemin 1996 – Nefes Alamıyorum 1995 – Çiçek Taksi/ Kenan Atak 1993 – Zirvedekiler 1993 – Yaz Evi2018- Şef/ Hüsnü 2018- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? / Baba 2003 – Abdülhamit Düşerken 2005 – Aşkları Ege de Kaldı/ Akın- Ahmet 2000 – Ağlayan Kadın (TV Filmi)2012 – Sanat / Tiyatro Gerçek 2010 – Ay Tedirginliği / Duru Tiyatro 2008 – Koca Bir Aşk Çığlığı / Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu 2007 – Antiloplar/ Aksanat Prodüksion Tiyatrosu 2004 – Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış / Aksanat Prodüksion Tiyatrosu 1998 – Helen Helen / Kent Oyuncuları 1995 – Ver Elini Broadway / Kent Oyuncuları 1992 – Çok Uzak Fazla Yakın/ Kent Oyuncuları 1992 – Sokak Kızı İrma / Gülriz Sururi – Engin CezzarTiyatrosu 1991 – Uşak Ne Gördü / Dormen Tiyatrosu 1989 – Yolun Yarısı : Kemal Uzun / Dormen Tiyatrosu 1988 – Damdaki Kemancı / İstanbul Devlet Tiyatrosu 1986 – Tohum Ve Toprak / İstanbul Devlet Tiyatrosu