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05 Eylül 2022 - 13:29

Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma yeni sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Diziden ayrılan karakterler yerine yeni oyuncular gelirken Yasak Elma Engin haberleri gündeme gelmeye başladı. Yasak Elma yeni oyuncusu kim? Yasak Elma Engin kimdir?

Dizi
05 Eylül 2022 - 13:29
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Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Uzun yıllardır ekranların aranan dizisi olan Yasak Elma yeni sezon için hazırlıklara başladı. Diziden birçok oyuncu çıkarken farklı isimlerde dahil edilmektedir. Yeni sezonda Çağatay'ın ölümü üzerine diziye dahil olan karakter Engin oldu. Engin karakterine hayat veren ünü isim Bekir Aksoy oldu. İşte, Yasak Elma Engin hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır

Yasak Elma Engin kimdir?

Dizinin ortalık karıştıran karakteri Handan'ın abisi olarak diziye dahil edilen Engin ile Ender arasında aşk başlayacağı düşünülüyor. Dizinin kadın karakterlerinin dikkatini çeken Engin'in zor dönemlerden geçmesi üzerine hayatının beklenmedik şekilde değişmesi ve Ender ile dillere destan aşk yaşayacağı belirlendi.

Yasak Elma'da yeni bir aşk doğuyor

Diziye yeni katılan karakter Engin'in Ender ile yakınlaşması üzerine Doğan hapishaneden çıkması üzerine avukatı Hilal'e aşık olması da Yıldız'ı çileden çıkarmaya yeterli olacaktır. Doğan ve Yıldız'ın Ceylan adında kızlarına rağmen Doğan'ın yeni aşkı avukatı olmaktadır.

Yasak Elma Engin

Bekir Aksoy kimdir?

1969 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aksoy, kariyeri boyunca gösterdiği başarılı performans üzerine oldukça ilgi görmektedir. Mimar Sinan Üniversitesinde Tiyatro bölümü mezunu olan yakışıklı oyuncu Bekir Aksoy'un ilk televizyon deneyimi ise Taksi dizisi oldu.

Bekir Aksoy'un yer aldığı diziler

2020- Akrep / Fikret

2015- Aşk Zamanı

2013 – Salih Kuşu/ Kubilay

2012 – Hayatımın Rolü

2011 – Yahşi Cazibe

2010 – Türk Malı/ Gökhan Toparlak

2010 – İpucu Kriminal / Program Sunucusu

2006/2008- Doktorlar/ Suat Birtan

2004 – Kadirşinas

2004 – Omuz Omuza/ Ali

2003 – Ömerçip/ Önder

2000 – Bir Demet Yerli Film

1999- Kurtlar Sofrası

1999 – Bize Ne Oldu

1997 – Sakin Kasabanın Kadını/ Can

1997 – Yasemin

1996 – Nefes Alamıyorum

1995 – Çiçek Taksi/ Kenan Atak

1993 – Zirvedekiler

1993 – Yaz Evi

Filmler

2018- Şef/ Hüsnü

2018- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? / Baba

2003 – Abdülhamit Düşerken

2005 – Aşkları Ege de Kaldı/ Akın- Ahmet

2000 – Ağlayan Kadın (TV Filmi)

Tiyatro oyunları

2012 – Sanat / Tiyatro Gerçek

2010 – Ay Tedirginliği / Duru Tiyatro

2008 – Koca Bir Aşk Çığlığı / Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2007 – Antiloplar/ Aksanat Prodüksion Tiyatrosu

2004 – Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış / Aksanat Prodüksion Tiyatrosu

1998 – Helen Helen / Kent Oyuncuları

1995 – Ver Elini Broadway / Kent Oyuncuları

1992 – Çok Uzak Fazla Yakın/ Kent Oyuncuları

1992 – Sokak Kızı İrma / Gülriz Sururi – Engin CezzarTiyatrosu

1991 – Uşak Ne Gördü / Dormen Tiyatrosu

1989 – Yolun Yarısı : Kemal Uzun / Dormen Tiyatrosu

1988 – Damdaki Kemancı / İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 – Tohum Ve Toprak / İstanbul Devlet Tiyatrosu

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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