Yasak Elma hayranlarına kötü haber! İki isim kadrodan çıkarıldı







YASAK ELMA DİZİSİNDEN YIKICI 2 VEDA DAHA! SEYİRCİLER ÜZÜLDÜ







İKİ HAFTALIK ARA VERİLMİŞTİ

Yasak Elma dizisi, FOX TV'de 6. sezonuyla yayınlanmaya devam ederken diziye olan ilgi devam ediyor. Daha önce de birçok oyuncu diziden ayrılmıştı.Yasak Elma dizisi, 7. sezon öncesinde bazı oyuncu ayrılıklarıyla karşılaştı. Diziden iki oyuncu ayrıldı ve bu ayrılıkların sezon başlamadan önce gerçekleştiği açıklandı. Daha önce de pek çok oyuncunun ayrıldığı Yasak Elma dizisi, 7. sezonuyla Eylül ayında ekranlara geri dönecek.FOX TV'nin popüler dizisi "Yasak Elma", deprem nedeniyle çekimlerine ara vermişti ancak geçtiğimiz hafta çekimlere tekrar başlandı. Ancak bu kez, diziye veda edecek iki oyuncunun olduğu haberleri geldi. Engin karakterine hayat veren Bekir Aksoy, talihsiz bir olay nedeniyle diziden ayrılacak. Ayrıca Handan karakterine hayat veren Şebnem Dönmez'in de diziden ayrılacağı belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda Kumru'nun sevgilisiyle yaşadığı sahneleriyle konuşulan Dönmez'in ayrılığı hayranlarını üzecek. Bununla birlikte, yeni sezon için dizinin kadrosuna genç yeteneklerin de dahil edileceği konuşuluyor.