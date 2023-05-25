Yasak Elma’nın sevilen ismi artık Yalı Çapkını’nda! O ismin kanalı değişiyor







BİRAN DAMLA YILMAZ HANGİ KARATERİ CANLANDIRACAK?











Yasak Elma dizisinin final yapacak olması, hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ancak Biran Damla Yılmaz'ın Yalı Çapkını dizisinde yer alacak olması, heyecanı da beraberinde getirdi.Biran Damla Yılmaz'ın Yasak Elma dizisindeki performansı oldukça başarılıydı ve Kumru karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Şimdi ise Yalı Çapkını dizisinin kadrosunda yer alacağı iddiaları, hayranlarını sevindirdi.Peki, Biran Damla Yılmaz hangi karakteri canlandıracak? Bu soru şimdilik cevapsız kalmış durumda. Ancak hayranlar, güzel oyuncunun hangi rolle ekrana döneceğini merakla bekliyor. Yalı Çapkını dizisi, ilk sezonuyla oldukça beğenilmişti ve ikinci sezon için de hazırlıklar devam ediyor. Biran Damla Yılmaz'ın bu projede yer alacak olması, dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor. Öte yandan, Yasak Elma dizisinin final bölümü de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde neler olacağı henüz bilinmese de, heyecanlı ve sürpriz dolu anlar yaşanacağı kesin. Kısacası, Biran Damla Yılmaz'ın Yalı Çapkını dizisinde yer alacak olması ve Yasak Elma dizisinin finaline doğru yaklaşılması, televizyon dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Hayranlar, bu projelerin ne gibi sürprizleri beraberinde getireceğini merakla bekliyor.