Yasak Elma'nın Yıldız'ı parlıyor! Eda Ece yeni tarzı ile gençlere taş çıkardı







Eda Ece'den yeni sezon yeni tarz mesajı geldi!







Eda Ece kimdir, kaç yaşında?

Eda Ece'nin yer aldığı projeler

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Eda Ece, yer aldığı dizi Yasak Elma'nın yeni sezon çekimlerinin başladığını instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Güzelliğine güzellik katan Eda Ece'nin yeni saç rengi beğeni yağmuruna tutuldu.Yasak Elma dizisinin yeni sezonunun başlayacağını yaptığı paylaşım ile duyuran Eda Ece aynı zamanda tarz değişikliği için de harekete geçti. Yaptığı paylaşımda saçlarının uzadığı görülen Ece'nin yeni sezonda zaman atlayacağı sinyalleri alındı.Yeni tarzını “Saçlar hazır, sezonu açıyorum bu hafta!” bu ifadeler ile paylaşan Ece'nin o çok konuşulan yeni tarzı haberimizde yer almaktadır.1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece, Türk sinema ve dizi oyuncusu olarak kariyerine devam etmektedir. 2 ablası bulunan Eda Ece'nin normalde Ece soyadı değil ikinci ismidir. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlayan Ece, oyunculuğa olan ilgisini fark etmesi üzerine eğitimler alarak bu sektöre giriş yapmıştır.-Pis Yedili -Beni Böyle Sev -Kocan Kadar Konuş -Görümce -Deliha -Yasak Elma -Maske Kimsin Sen?