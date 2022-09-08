Yasak Elma'nın Yıldız'ı parlıyor! Eda Ece yeni tarzı ile gençlere taş çıkardı

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Eda Ece, yer aldığı dizi Yasak Elma'nın yeni sezon çekimlerinin başladığını instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Güzelliğine güzellik katan Eda Ece'nin yeni saç rengi beğeni yağmuruna tutuldu.
Eda Ece'den yeni sezon yeni tarz mesajı geldi!Yasak Elma dizisinin yeni sezonunun başlayacağını yaptığı paylaşım ile duyuran Eda Ece aynı zamanda tarz değişikliği için de harekete geçti. Yaptığı paylaşımda saçlarının uzadığı görülen Ece'nin yeni sezonda zaman atlayacağı sinyalleri alındı.
Yeni tarzını “Saçlar hazır, sezonu açıyorum bu hafta!” bu ifadeler ile paylaşan Ece'nin o çok konuşulan yeni tarzı haberimizde yer almaktadır.