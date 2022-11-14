Yasak Elma Selim kimdir, gerçek adı nedir? Emre Kızılırmak biyografisi ve rol aldığı yapımlar

EMRE KIZILIRMAK KİMDİR

EMRE KIZILIRMAK KİMİNLE EVLİ

Yayınlandığı günden beri büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sevilerek izlenen Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna sık sık yeni isimler dahil oluyor. Diziye Emre Kızılırmak'ın katılacağı da edinilen bilgiler arasında. Peki Emre Kızılırmak kimdir? Emre Kızılırmak hangi projelerde yer aldı? Emre Kızılırmak ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Edinilen bilgilere göre FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın oyuncu kadrosuna Emre Kızılırmak doktor Selim karakteriyle katılacak. Yasak Elma dizisi yayın hayatına 19 Mart 2018 tarihinde başladı ve Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Şebnem Dönmez gibi isimlerin başarılı oyunculuklarıyla devam ediyor. Yasak Elma dizisinde entrikalar, ihanet, ortaklık, planlar gibi birçok konu işleniyor. Diziye Emre Kızılırmak Doktor Selim karakteriyle katılarak Kumru karakteriyle ilişkiye başlayacak. Emre Kızılırmak 9 Mart 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya gözlerini açmıştır. İzmir'de büyümüş ve aslen Sivaslı olduğu bilinen oyuncu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Akademi bölümü mezunudur. 2007 senesinde Best of Model Turkey yarışmasının ikincisi olan Kızılırmak Aşk Bir Hayal dizisi Teğmen Altay karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Aynı zamanda Dedektif Memoli, Kara Para Aşk, Bir Deniz Hikayesi, Hekimoğlu, Alparslan Büyük Selçuklu gibi birçok projede yer almıştır.Emre Kızılırmak 2012 senesinde Sevda Bayraktar ile evlenmiş ve bir oğlu olmuştur.