Dizi
14 Kasım 2022 - 20:05

Yasak Elma Selim kimdir, gerçek adı nedir? Emre Kızılırmak biyografisi ve rol aldığı yapımlar

FOX TV ekranlarının sevilerek izlenen Yasak Elma dizisinin kadrosuna Elma Kızılırmak'ın gireceği öğrenildi. Peki Emre Kızılırmak kimdir? Tüm detaylar haberimizde.

Dizi
14 Kasım 2022 - 20:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yasak Elma Selim kimdir, gerçek adı nedir? Emre Kızılırmak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yayınlandığı günden beri büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sevilerek izlenen Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna sık sık yeni isimler dahil oluyor. Diziye Emre Kızılırmak'ın katılacağı da edinilen bilgiler arasında. Peki Emre Kızılırmak kimdir? Emre Kızılırmak hangi projelerde yer aldı? Emre Kızılırmak ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMRE KIZILIRMAK KİMDİR

Edinilen bilgilere göre FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın oyuncu kadrosuna Emre Kızılırmak doktor Selim karakteriyle katılacak. Yasak Elma dizisi yayın hayatına 19 Mart 2018 tarihinde başladı ve Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Şebnem Dönmez gibi isimlerin başarılı oyunculuklarıyla devam ediyor. Yasak Elma dizisinde entrikalar, ihanet, ortaklık, planlar gibi birçok konu işleniyor. Diziye Emre Kızılırmak Doktor Selim karakteriyle katılarak Kumru karakteriyle ilişkiye başlayacak. Emre Kızılırmak 9 Mart 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya gözlerini açmıştır. İzmir'de büyümüş ve aslen Sivaslı olduğu bilinen oyuncu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Akademi bölümü mezunudur. 2007 senesinde Best of Model Turkey yarışmasının ikincisi olan Kızılırmak Aşk Bir Hayal dizisi Teğmen Altay karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Aynı zamanda Dedektif Memoli, Kara Para Aşk, Bir Deniz Hikayesi, Hekimoğlu, Alparslan Büyük Selçuklu gibi birçok projede yer almıştır.

Emre Kızılırmak Kimdir

EMRE KIZILIRMAK KİMİNLE EVLİ

Emre Kızılırmak 2012 senesinde Sevda Bayraktar ile evlenmiş ve bir oğlu olmuştur. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim dahil oldu! Murat Tavlı biyografisi
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim dahil oldu! Murat Tavlı biyografisi
Tuzak dizisinden şaşırtan hamle! Reytinglerde yakalayamadığı başarıyı sosyal medyada yakaladı! Kuruluş Osman'dan Bir Peri Masalı'na kadar tüm rakiplerine büyük fark attı
Tuzak dizisinden şaşırtan hamle! Reytinglerde yakalayamadığı başarıyı sosyal medyada yakaladı! Kuruluş Osman'dan Bir Peri Masalı'na kadar tüm rakiplerine büyük fark attı
Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar seyirciyi şaşırttı! Dizide adeta yaprak dökümü başladı! İki başrol oyuncusu birden diziye veda ediyor
Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar seyirciyi şaşırttı! Dizide adeta yaprak dökümü başladı! İki başrol oyuncusu birden diziye veda ediyor
FOX yönetimi çok sevinecek! Bir Peri Masalı dizisinden büyük başarı! Final yapması beklenirken reyting birincisi oldu
FOX yönetimi çok sevinecek! Bir Peri Masalı dizisinden büyük başarı! Final yapması beklenirken reyting birincisi oldu
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!
Bugün Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı'ndan 3 hafta ara! İşte bunun nedeni çok şaşırttı
Bugün Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı'ndan 3 hafta ara! İşte bunun nedeni çok şaşırttı
Son Haberler
Sektör kaynakları müjdeyi verdi: Motorin grubuna 1 lira 56 kuruş indirim geliyor!
Sektör kaynakları müjdeyi verdi: Motorin grubuna 1 lira 56 kuruş indirim...
Sözleşmeli memurların kadrosu çıktı mı, 90 bin taşeron için kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeli ve taşeron kadrolarında son durum
Sözleşmeli memurların kadrosu çıktı mı, 90 bin taşeron için kadro...
Kredi kartı sahiplerine iade ödeme! Bankanıza verdiğiniz taleple 1007 TL geri alabilirsiniz
Kredi kartı sahiplerine iade ödeme! Bankanıza verdiğiniz taleple 1007...
Dilan Çıtak kıvırcık saçlarından eser bırakmadı! Yeni imajıyla esti gürledi
Dilan Çıtak kıvırcık saçlarından eser bırakmadı! Yeni imajıyla...
MasterChef eleme gecesi yine gündem oldu! Herkesin finalist adayları arasında yer alıyordu! Yarışmaya öyle bir isim veda etti ki ekran başındakiler şaşkına döndü
MasterChef eleme gecesi yine gündem oldu! Herkesin finalist adayları...
Seda Sayan kimdir, nereli, yaşı kaç? Seda Sayan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Seda Sayan kimdir, nereli, yaşı kaç? Seda Sayan biyografisi, hayatı...
Uzman ismin asgari ücret açıklaması yüksek zam beklentilerini suya düşürdü!
Uzman ismin asgari ücret açıklaması yüksek zam beklentilerini suya...
Emeklilere en az 2.200 TL ek ödeme geliyor! Otomatik hesaplara yatırılacak bu ücret karşılıksız olacak..
Emeklilere en az 2.200 TL ek ödeme geliyor! Otomatik hesaplara yatırılacak...
Yakup Kadri Karaosmanoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Yakup Kadri Karaosmanoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Yakup Kadri Karaosmanoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Yakup Kadri Karaosmanoğlu...
Muharrem İnce kimdir, nereli, yaşı kaç? Muharrem İnce biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Muharrem İnce kimdir, nereli, yaşı kaç? Muharrem İnce biyografisi,...
Başakşehir'de Emre Belözoğlu Alanyaspor'un genç yıldızını istedi. Fatih Aksoy transferi için yönetim harekete geçti
Başakşehir'de Emre Belözoğlu Alanyaspor'un genç yıldızını istedi....
Volkan Demirel Hatayspor yönetiminden Adama Diakhaby'nin transfer edilmesini istedi
Volkan Demirel Hatayspor yönetiminden Adama Diakhaby'nin transfer edilmesini...
Kasımpaşa eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Kasımpaşa eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Sevinç Kumaş kimdir, nereli, yaşı kaç? Sevinç Kumaş biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sevinç Kumaş kimdir, nereli, yaşı kaç? Sevinç Kumaş biyografisi,...
Gülay Özdem kimdir, nereli, yaşı kaç? Gülay Özdem biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gülay Özdem kimdir, nereli, yaşı kaç? Gülay Özdem biyografisi,...